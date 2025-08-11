聽新聞
823罷免倒數、美關稅壓頂…江啟臣：政府拚大罷免 民主笑話

聯合報／ 記者游振昇張策／連線報導
支持立法院副院長江啟臣、石岡團結晚會昨晚在石岡區萬安宮舉辦，支持者風雨無阻。記者游振昇／攝影
支持立法院副院長江啟臣、石岡團結晚會昨晚在石岡區萬安宮舉辦，支持者風雨無阻。記者游振昇／攝影

八二三罷免案倒數不到兩周，多名藍營立委昨出席台中立委楊瓊瓔在后里的反罷免後援會成立大會，針對美國對台對等關稅稅率不僅百分之廿，且採疊加稅率，包括立法院副院長江啟臣、南投縣長許淑華等人都批政府失職，江更直指政府半年來只在大罷免，是民主笑話。

江啟臣說，面對關稅問題，中小企業該怎麼辦？但半年過去，政府卻只教大罷免，全世界民主沒有這樣，真的是笑話，政府官員應向大家說明關稅和經濟問題。

雲林縣長張麗善表示，台灣現在內憂外患，執政黨應思考如何讓人民安心生活，疊加式關稅對農業縣衝擊很大。新竹縣長楊文科說：「中央政府講不清楚關稅問題，讓產業一片哀嚎，政府還要騙多久？」前桃園縣長吳志揚也批政府，原來美國關稅百分之廿是另外加的，「很會騙」。

國民黨立委羅明才昨在新北市長侯友宜、基隆市長謝國樑陪同下掃街反罷免。羅明才希望大惡罷盡快結束，並呼籲賴清德總統專心救災、面對國際關稅壓力，回應民眾的需求。

