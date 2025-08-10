影／江啟臣團結反罷免現場 蔡壁如喊：柯文哲就拜託你們了

支持立法院副院長江啟臣、石岡團結晚會今晚在台中市石岡區萬安宮舉辦，民眾黨前立委蔡壁如助講表示，民眾黨前主席柯文哲前幾天在法庭暴怒，司法已將柯文哲羈押近11個月，她拜託大家，823再一次給賴清德總統教訓，才能讓柯文哲在司法困頓上可以有理由放出來，「柯文哲就拜託你們」。

今晚反罷免團結晚會開始時風雨漸強，支持者穿雨衣或撐傘力挺；立委羅廷瑋表示，他是7月26日罷免投票最大的受害者，他表示，立法院副院長江啟臣最近送走父親後，迎來中選會宣布，他要面對三階罷免投票，他心中難過，只有堅持繼續努力，才能報答鄉親的支持，羅廷瑋請大家化為行動繼續支持江啟臣，823當天大家要風雨無阻，守護民主。

民眾黨前立委蔡壁如表示，她們已在各縣市辦多場宣講反惡罷活動，有聽到國民黨基層聲音，在高鐵更聽到民眾當面要求她發起罷免賴清德總統行動，她說這是人民心聲，全民憤慨，經過這幾個月，民主通過的法案都不實施，726大失敗後，賴要繼續823大罷免，她說第一次已給賴清德教訓，一次不夠，823再一次教訓。

蔡壁如表示，民眾黨前主席柯文哲前幾天在法庭暴怒，司法已將柯文哲羈押近11個月，她拜託大家，823再一次給賴清德教訓，才能讓柯文哲在司法困頓上可以有理由放出來，她喊著「柯文哲就拜託你們了，全民一起給賴清德教訓。」

立委陳菁徽表示，在立法院接待各國友人，江啟臣副院長都可用英文和對方溝通，也可脫下西裝與選手踢足球，允文允武，他對關稅的了解絕對超過賴清德總統，她呼籲大家823要用不同意罷免票，告訴賴總統「你錯了」。

立委楊瓊瓔表示，江啟臣副院長每天早上搭高鐵到立法院開會，下午回地方關心爭取建設，這麼好的江啟臣一定要保住，大家再贏一次，用愛和理性贏回台中。

總統府前資政廖了以拜託大家繼續支持江啟臣，他說全世界沒有用這種方式大罷免，執政黨想一黨獨大，大家要保住第二波面臨罷免的7名立委，保住在立法院的監督權。

立委吳宗憲表示，罷免權不能這樣行使濫用，作為政治鬥爭的武器，西方民主國家也沒有人用這種無差別罷免，他呼籲823再次打臉執政黨一次。

基隆市長謝國樑表示，罷免是從他開始，去年罷免他搞8個月，全世界沒這種全面罷免，政府濫用罷免權，最後一次罷免投票投不同意，政府才不會再胡亂罷免；他說江啟臣副院長關心地方和美國關稅問題，政府反而沒有關心產業，每天都是罷免再罷免。

立委謝龍介表示，去年到今年，他站台反罷免助講的罷免都沒通關，共20多人，他說總統當選40%沒人罷免，大家對他有意見，726大家用選票告訴賴清德人民要安定，賴仍要求精準罷免，這是失格總統，他請大家保住江啟臣，他負責要求政府發給每人一萬元，還稅於民。

江啟臣表示，今天大家風雨無阻到場，自己很感動，他今天穿雨鞋，因為服務的山區常有下雨，地面泥濘，隨時要走進山區關心，家人才會這樣站在一起，但政府沒關心重視地方，他希望政府將人民看成家人。

江啟臣也說，去年基隆市長罷免案至今年，整整20個月政府沒在做事，一直罷免，他感謝去年投票支持他的人，他也說抱歉，今天下雨，其中一名90歲長者也到場，他覺得很難過，大家只想不要一黨獨大，真正人民作主，而非選舉一定要選到贏，面對這種不公不義惡罷，人民已用選票做決定，823請大家再次用選票，他說曙光就在前面，大家終結惡罷，823這場戰役是終結惡罷的戰役，要讓全世界的人看得起。 支持立法院副院長江啟臣、石岡團結晚會今晚在石岡區萬安宮舉辦，支持者風雨無阻，江啟臣穿雨衣向支持者道謝。記者游振昇／攝影 支持立法院副院長江啟臣、石岡團結晚會今晚在石岡區萬安宮舉辦，支持者風雨無阻。記者游振昇／攝影 支持立法院副院長江啟臣、石岡團結晚會今晚在石岡區萬安宮舉辦，支持者風雨無阻，江啟臣穿雨衣向支持者道謝。記者游振昇／攝影 支持立法院副院長江啟臣、石岡團結晚會今晚在石岡區萬安宮舉辦，民眾黨前立委蔡壁如到場助講。記者游振昇／攝影 支持立法院副院長江啟臣、石岡團結晚會今晚在石岡區萬安宮舉辦，支持者風雨無阻到場力挺。記者游振昇／攝影

