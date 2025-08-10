罷免進入倒數黃金週　國民黨區域陸空聯防催不同意票

第2波立委罷免案23日投票，將進入倒數黃金週階段，國民黨內人士表示，將持續透過區域聯防造勢、街頭開講及催票影片等陸戰、空戰齊發的方式，催出不同意罷免票，此外，也將舉辦公投說明會，宣傳重啟核三公投。

第2波立法委員罷免投票共7案，將在8月23日登場，同一天還有重啟核三公投投票。國民黨主席朱立倫日前強調，823寸土不讓，「7席、1席都不能少」，並已啟動相關的作戰計畫。另外，823另有民眾黨發起「重啟核三」公投，國民黨將與所有民眾並肩作戰，力挺支持。

黨內人士表示，首波7月26日罷免投票成功守住所有藍委不被罷免，但823仍不能掉以輕心，因此將持續以區域聯防方式因應，透過跨區助講、反罷影片等方式催票，以及藉由藍營地方首長與遭提案罷免的藍委連結，主打政績牌爭取選民認同。

至於罷免投票前最後黃金週規畫，黨務人士則說，目前未規畫跨區大型造勢活動，但每位遭提案罷免的藍委都有安排相關造勢活動，黨中央將視各自需要進行協助。此外，黨內青年也將持續投入反罷免活動，會到新北、南投等區域，站街頭幫遭到罷免的藍委造勢，催出不同意罷免票。

黨內人士表示，國民黨將全力相挺823的重啟核三公投案，目前規畫2場公投說明會，分別在北、高兩地舉行，預計14日在高雄舉辦首場公投說明會，向民眾訴求支持重啟核三的主張。

此外，除國民黨中央規畫的公投說明會，也有藍委自辦說明會，如國民黨立委羅智強，日前就宣布將捐出賣書款新台幣50萬元，在台北、高雄舉辦「挺公投反惡罷」說明會，他呼籲全民在823站出來，用公投票將賴政府錯誤的能源政策撥亂反正。

