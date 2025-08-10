遭罷團質疑造勢動員「時薪190」 楊瓊瓔團隊駁斥：造謠

國民黨立委楊瓊瓔昨在潭子潭水亭舉辦反罷免造勢，罷團「中三拒瓔」指出，造勢現場疑出現動員「走路工」，質疑「寧願砸錢衝人數，不願正視公民訴求」？楊瓊瓔服務處表示，人多爆棚說「走路工」，希望造謠和不實指控都到此為止。

「中三拒瓔」指出，根據民眾提供資訊，某人力開發公司在line傳訊息，徵求9日晚上「造勢活動」參加人員，並有「晚上6點到8點」，「工作內容：坐著、協助造勢」，「時薪190」等訊息，疑似為主辦單位擔心人數不足特別找人。

「中三拒瓔」表示，楊瓊瓔在造勢中強調自己是「11萬票選出來的立委」，並稱罷團是「選輸起呸面」。但罷團發起罷免的初衷，是希望國會能回歸專業，由真正關心民瘼、專注立法的立委服務選民。

「中三拒瓔」強調，一個需要靠花錢找「走路工」來壯大聲勢的立委，如何能代表真正的民意？一個不願正視人民訴求，只會用抹黑與動員來應對的民意代表，真的適任適格嗎？罷團呼籲所有中三選區的選民，看清真相，共同響應罷免行動，讓國會回歸專業，選出真正為人民發聲的立委。

楊瓊瓔服務處表示，為了罷免甚麼都能捏造，無所不用其極，造謠一張嘴，闢謠跑斷腿，為什麼民眾這麼踴躍支持反罷免的活動，不就是在告訴這些刻意挑起對立，打著民主反民主的罷團和民進黨。

楊瓊瓔服務處提到，人民不同意不正義民主，人多爆棚說你「走路工」，面對造謠和不實指控希望到此為止，社會對罷免的惡質行為都會變成不同意罷免的選票反撲的，因為大家的眼睛是雪亮，政治不能跳脫既有道德底線，726證明過一次，823同樣會再次證明。

