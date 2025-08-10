快訊

三分之二個台灣下雨！15縣市大雨特報 恐一路下到晚上

川習會關鍵？傳大陸施壓美放行HBM晶片 專家：等於幫華為取代輝達

罷免進入倒數黃金週 民進黨巷戰掃街多線齊發助罷團

中央社／ 台北10日電

第2波罷免8月23日投票，民進黨人士今天說，進入倒數黃金週，民進黨將多線齊發，在各罷免選區採家戶拜訪、徒步掃街等方式協助罷團，呼籲選民投下罷免同意票；至於重啟核三公投，民進黨持續強調公投命題的正當性不足。

第2波立法委員罷免投票共7案，將在8月23日登場，同一天還有重啟核三公投投票。

黨內人士表示，近期面臨風災復原、美國對等關稅等議題，且可能還會有颱風侵襲，儘管行政團隊正忙於處理內外情勢，但執政黨對罷團的支援沒有停。

黨內人士說，相較於第1波，第2波罷免選區的難度更高，面對藍營大規模造勢與強力動員，民進黨協助罷團在第一線深入地方，啟動巷戰式徒步、全面陸戰，而不是在空戰上激起政黨對立。

黨內人士表示，在罷免投票最後的黃金週，民進黨將多線齊發，包括民進黨代理秘書長何博文昨天偕新北市黨部主委蘇巧慧、立委吳思瑤陪同罷團「拔羅波」掃街；民進黨發言人吳崢、卓冠廷也赴地方，協助徒步拜訪。

黨內人士說，如果罷團有規劃選前之夜或造勢需求，民進黨也會全力協助。

至於同天舉行的重啟核三公投，黨內人士表示，將協助宣傳強調「不應該用政治性的公投，決定核三是否重啟」，況且這個公投不是政策性公投，而是藍白當初為了罷免綠委、掩護藍委而推動的政治性公投。

黨內人士說，法規都有規定，要經主管機關確認核子反應器設施無安全顧慮，並審核同意換發執照後，始得繼續運轉；此外，用全國的民意決定屏東縣民的未來，正當性也不足。

罷免 罷團 民進黨

延伸閱讀

台中3藍委反罷晚會造勢 民進黨：續動員助民團行動

影／批民進黨政府犧牲中部人健康 蔣萬安：支持公投才能改變能源政策

只用台股漲跌說嘴！趙少康嗆吳崢「號子治國」：喪事喜辦嘴臉

陳玉珍喊砍韌性預算…綠營轟罷免完「秋後算帳」：盼莫傷害國軍與海巡

相關新聞

遭罷團質疑造勢動員「時薪190」 楊瓊瓔團隊駁斥：造謠

國民黨立委楊瓊瓔昨在潭子潭水亭舉辦反罷免造勢，罷團「中三拒瓔」指出，造勢現場疑出現動員「走路工」，質疑「寧願砸錢衝人數，...

影／「金門戰神」陳玉珍南投反罷 強碰罷團飄煙硝…她還原現場

立委游顥罷免案23日投票，「金門戰神」立委陳玉珍本周末到南投力挺游顥，昨在名間夜市與罷團短兵相接，場面雖平和，但煙硝味十...

藍綠罷免攻防戰白熱化 新店市場成焦點戰場

在823第二波罷免投票倒數兩周之際，新店地區藍綠陣營正面交鋒。今上午民進黨立委蘇巧慧與新北市議員陳乃瑜、陳永福服務團隊特...

影／侯友宜、謝國樑陪羅明才到新店掃街 民眾熱情支持

823第二波大罷免投票剩下不到兩周即將登場，7位國民黨立委把握最後倒數時間，合體大咖掃街拜票。國民黨立委羅明才今天一早由...

影／楊瓊瓔反惡罷後援會 江啟臣嗆全世界民主沒有這樣大罷免

「顧好立委楊瓊瓔、反惡罷后里再贏一次」，台中藍委楊瓊瓔反罷免後援會成立大會今天上午在台中市后里區東達餐廳舉辦，立法院副院...

副院長熱門傳聞？ 羅明才：統統不去想 最重要7席過關

第二波國民黨籍立委罷免案將於8月23日登場，國民黨立委羅明才今在新北市長侯友宜、基隆市長謝國樑陪同下，到新店建國、仁愛市...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。