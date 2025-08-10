罷免進入倒數黃金週 民進黨巷戰掃街多線齊發助罷團

第2波罷免8月23日投票，民進黨人士今天說，進入倒數黃金週，民進黨將多線齊發，在各罷免選區採家戶拜訪、徒步掃街等方式協助罷團，呼籲選民投下罷免同意票；至於重啟核三公投，民進黨持續強調公投命題的正當性不足。

第2波立法委員罷免投票共7案，將在8月23日登場，同一天還有重啟核三公投投票。

黨內人士表示，近期面臨風災復原、美國對等關稅等議題，且可能還會有颱風侵襲，儘管行政團隊正忙於處理內外情勢，但執政黨對罷團的支援沒有停。

黨內人士說，相較於第1波，第2波罷免選區的難度更高，面對藍營大規模造勢與強力動員，民進黨協助罷團在第一線深入地方，啟動巷戰式徒步、全面陸戰，而不是在空戰上激起政黨對立。

黨內人士表示，在罷免投票最後的黃金週，民進黨將多線齊發，包括民進黨代理秘書長何博文昨天偕新北市黨部主委蘇巧慧、立委吳思瑤陪同罷團「拔羅波」掃街；民進黨發言人吳崢、卓冠廷也赴地方，協助徒步拜訪。

黨內人士說，如果罷團有規劃選前之夜或造勢需求，民進黨也會全力協助。

至於同天舉行的重啟核三公投，黨內人士表示，將協助宣傳強調「不應該用政治性的公投，決定核三是否重啟」，況且這個公投不是政策性公投，而是藍白當初為了罷免綠委、掩護藍委而推動的政治性公投。

黨內人士說，法規都有規定，要經主管機關確認核子反應器設施無安全顧慮，並審核同意換發執照後，始得繼續運轉；此外，用全國的民意決定屏東縣民的未來，正當性也不足。

商品推薦