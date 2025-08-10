快訊

三分之二個台灣下雨！15縣市大雨特報 恐一路下到晚上

川習會關鍵？傳大陸施壓美放行HBM晶片 專家：等於幫華為取代輝達

立委林思銘罷免案拚場 藍白綠市場拜票爭取認同

中央社／ 新竹縣10日電

國民黨新竹縣立委林思銘罷免案將於8月23日投票，國民黨結合民眾黨昨天到市場掃街宣傳反罷，民進黨攜手罷團今天也到市場發文宣籲投同意罷免，雙方各自拚曝光，爭取認同。

民進黨新竹市議員劉康彥、新竹縣議員歐陽霆、同黨多名竹北市民代表，今天攜手罷團志工到竹北天后宮市場掃街拜票，籲8月23日投同意罷免。

劉康彥表示，國民黨與民眾黨在國會聯手通過多項爭議法案，林思銘身為國民黨團幹部，是不正常國會的始作俑者之一，呼籲年輕選民返鄉投「同意罷免」票。

歐陽霆表示，罷免投票倒數2週，身為民進黨公職人員，會與公民站在第一線打拚，全力奮戰到最後一刻，將持續走入市場與民眾溝通理念。

林思銘部分，昨天上午由國民黨發言人李明璇、同黨竹縣議員，以及民眾黨新竹黨部主委李國璋等人陪同到市場掃街拜票，呼籲民眾守護監督力量，拒絕惡罷。

林思銘表示，近期收到各界鼓勵與關心，讓他更堅定繼續為新竹努力的信念，只要團結就能守護這片土地，讓發展不被無謂的政治動作打斷。

李明璇指出，這次罷免投票不只是林思銘個人選戰，更關乎監督力量完整。李國璋則說，重要價值應跨越政黨顏色，新竹不該被惡意撕裂。

罷免

延伸閱讀

竹縣反罷藍白合 林思銘偕李明璇、李國璋掃街拚823投票率

鄭朝方被諷「林智堅2.0」 林思銘：只會到處收割政績

立委申報財務曝光！林思銘負債6千萬最高 他「無債一身輕」估身家上億

新竹縣藍白合起手式？雙方會晤達共識 全力支持立委林思銘

相關新聞

遭罷團質疑造勢動員「時薪190」 楊瓊瓔團隊駁斥：造謠

國民黨立委楊瓊瓔昨在潭子潭水亭舉辦反罷免造勢，罷團「中三拒瓔」指出，造勢現場疑出現動員「走路工」，質疑「寧願砸錢衝人數，...

影／「金門戰神」陳玉珍南投反罷 強碰罷團飄煙硝…她還原現場

立委游顥罷免案23日投票，「金門戰神」立委陳玉珍本周末到南投力挺游顥，昨在名間夜市與罷團短兵相接，場面雖平和，但煙硝味十...

藍綠罷免攻防戰白熱化 新店市場成焦點戰場

在823第二波罷免投票倒數兩周之際，新店地區藍綠陣營正面交鋒。今上午民進黨立委蘇巧慧與新北市議員陳乃瑜、陳永福服務團隊特...

影／侯友宜、謝國樑陪羅明才到新店掃街 民眾熱情支持

823第二波大罷免投票剩下不到兩周即將登場，7位國民黨立委把握最後倒數時間，合體大咖掃街拜票。國民黨立委羅明才今天一早由...

影／楊瓊瓔反惡罷後援會 江啟臣嗆全世界民主沒有這樣大罷免

「顧好立委楊瓊瓔、反惡罷后里再贏一次」，台中藍委楊瓊瓔反罷免後援會成立大會今天上午在台中市后里區東達餐廳舉辦，立法院副院...

副院長熱門傳聞？ 羅明才：統統不去想 最重要7席過關

第二波國民黨籍立委罷免案將於8月23日登場，國民黨立委羅明才今在新北市長侯友宜、基隆市長謝國樑陪同下，到新店建國、仁愛市...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。