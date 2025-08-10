立委林思銘罷免案拚場 藍白綠市場拜票爭取認同

國民黨新竹縣立委林思銘罷免案將於8月23日投票，國民黨結合民眾黨昨天到市場掃街宣傳反罷，民進黨攜手罷團今天也到市場發文宣籲投同意罷免，雙方各自拚曝光，爭取認同。

民進黨新竹市議員劉康彥、新竹縣議員歐陽霆、同黨多名竹北市民代表，今天攜手罷團志工到竹北天后宮市場掃街拜票，籲8月23日投同意罷免。

劉康彥表示，國民黨與民眾黨在國會聯手通過多項爭議法案，林思銘身為國民黨團幹部，是不正常國會的始作俑者之一，呼籲年輕選民返鄉投「同意罷免」票。

歐陽霆表示，罷免投票倒數2週，身為民進黨公職人員，會與公民站在第一線打拚，全力奮戰到最後一刻，將持續走入市場與民眾溝通理念。

林思銘部分，昨天上午由國民黨發言人李明璇、同黨竹縣議員，以及民眾黨新竹黨部主委李國璋等人陪同到市場掃街拜票，呼籲民眾守護監督力量，拒絕惡罷。

林思銘表示，近期收到各界鼓勵與關心，讓他更堅定繼續為新竹努力的信念，只要團結就能守護這片土地，讓發展不被無謂的政治動作打斷。

李明璇指出，這次罷免投票不只是林思銘個人選戰，更關乎監督力量完整。李國璋則說，重要價值應跨越政黨顏色，新竹不該被惡意撕裂。

商品推薦