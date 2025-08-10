影／「金門戰神」陳玉珍南投反罷 強碰罷團飄煙硝…她還原現場

快訊

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
立委陳玉珍（右）陪同游顥（左）到南投集集車隊掃街宣傳823不同意罷免。圖／游顥立委服務處提供
立委陳玉珍（右）陪同游顥（左）到南投集集車隊掃街宣傳823不同意罷免。圖／游顥立委服務處提供

立委游顥罷免案23日投票，「金門戰神」立委陳玉珍本周末到南投力挺游顥，昨在名間夜市與罷團短兵相接，場面雖平和，但煙硝味十足；她今再陪同游顥掃街，並還原昨晚現場狀況，稱是「罷團主動跑來」。罷團今則有綠營女將集結挺罷免。

為了反制罷免，有「金門女戰神」、「立院坦克」之稱的國民黨立委陳玉珍本周末到南投力挺游顥，而她昨晚一到南投就陪著游顥去名間夜市掃街，不料強碰罷團「去游除垢」也在夜市罷免宣講，雙方短兵相接，氣氛一度緊張，所幸未釀衝突。

而兩陣營短兵相接過程也被拍下，影片中，游顥陣營及罷團雙方碰頭時，前者高呼「反惡罷，挺游顥」口號，後者則喊「挺台灣」回應，陳玉珍見到罷團志工也高舉反罷扇子，志工不甘示弱頻提問財劃法、普發等問題，陳則回應用民意決定。

陳玉珍今再陪游顥到南投早市掃街，對昨晚與罷團狹路相逢，她也還原現場表示，昨天陪游顥掃夜市，與罷團相遇可說是民主的嘉年華，然後是罷團主動跑過來找他們講話，他們並沒有做任何挑釁，畢竟民主就是包容，而民眾只想要安居樂業。

罷團「去游除垢」今由民進黨立委林月琴、陳培瑜、陳素月、黃秀芳、羅美玲及台北市議員林亮君、南投縣議員陳玉鈴等女將陪志工到竹山早市掃街，她們紛表達游顥提出中配六改四、過度親中、強推違憲法案爭議，呼籲鄉親票投同意罷免。

針對名間夜市強碰游顥陣營，罷團也說明，過程中志工秉持和平理性，誠懇邀請游顥聊聊是否支持在名間興建焚化爐，讓民眾了解其立場，不過游顥陣營並未正面回應，僅是高呼口號來掩蓋實質議題，顯示其陣營對基層民意的焦慮與不安。

立委陳玉珍（右2）陪同游顥（左1）到南投早市掃街宣傳823不同意罷免。圖／游顥立委服務處提供
立委陳玉珍（右2）陪同游顥（左1）到南投早市掃街宣傳823不同意罷免。圖／游顥立委服務處提供
立委陳玉珍（右2）到南投反罷挺游顥（右1），昨在名間夜市與罷團（左）短兵相接，現場飄煙硝味。圖／罷團「去游除垢」提供
立委陳玉珍（右2）到南投反罷挺游顥（右1），昨在名間夜市與罷團（左）短兵相接，現場飄煙硝味。圖／罷團「去游除垢」提供
民進黨立委陳培瑜（右）今陪同罷團志工到竹山早市掃街宣傳罷免游顥，與民眾熱情握手。圖／罷團「去游除垢」提供
民進黨立委陳培瑜（右）今陪同罷團志工到竹山早市掃街宣傳罷免游顥，與民眾熱情握手。圖／罷團「去游除垢」提供
立委陳玉珍（左）今到南投早市掃街宣傳823不同意罷免，開心與支持者比讚。圖／游顥立委服務處提供
立委陳玉珍（左）今到南投早市掃街宣傳823不同意罷免，開心與支持者比讚。圖／游顥立委服務處提供
立委陳玉珍（右2）到南投反罷挺游顥（右1），昨在名間夜市與罷團（左）短兵相接，現場飄煙硝味。圖／罷團「去游除垢」提供
立委陳玉珍（右2）到南投反罷挺游顥（右1），昨在名間夜市與罷團（左）短兵相接，現場飄煙硝味。圖／罷團「去游除垢」提供
綠營女將羅美玲（左2起）、陳素月、陳培瑜、陳玉鈴、黃秀芳、林月琴及林亮君等今到竹山掃街宣傳罷免游顥。圖／罷團「去游除垢」提供
綠營女將羅美玲（左2起）、陳素月、陳培瑜、陳玉鈴、黃秀芳、林月琴及林亮君等今到竹山掃街宣傳罷免游顥。圖／罷團「去游除垢」提供
民進黨立委陳素月（右起）、林月琴今陪同罷團志工到竹山早市掃街宣傳罷免游顥。圖／罷團「去游除垢」提供
民進黨立委陳素月（右起）、林月琴今陪同罷團志工到竹山早市掃街宣傳罷免游顥。圖／罷團「去游除垢」提供

