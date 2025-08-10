影／「金門戰神」陳玉珍南投反罷 強碰罷團飄煙硝…她還原現場
立委游顥罷免案23日投票，「金門戰神」立委陳玉珍本周末到南投力挺游顥，昨在名間夜市與罷團短兵相接，場面雖平和，但煙硝味十足；她今再陪同游顥掃街，並還原昨晚現場狀況，稱是「罷團主動跑來」。罷團今則有綠營女將集結挺罷免。
為了反制罷免，有「金門女戰神」、「立院坦克」之稱的國民黨立委陳玉珍本周末到南投力挺游顥，而她昨晚一到南投就陪著游顥去名間夜市掃街，不料強碰罷團「去游除垢」也在夜市罷免宣講，雙方短兵相接，氣氛一度緊張，所幸未釀衝突。
而兩陣營短兵相接過程也被拍下，影片中，游顥陣營及罷團雙方碰頭時，前者高呼「反惡罷，挺游顥」口號，後者則喊「挺台灣」回應，陳玉珍見到罷團志工也高舉反罷扇子，志工不甘示弱頻提問財劃法、普發等問題，陳則回應用民意決定。
陳玉珍今再陪游顥到南投早市掃街，對昨晚與罷團狹路相逢，她也還原現場表示，昨天陪游顥掃夜市，與罷團相遇可說是民主的嘉年華，然後是罷團主動跑過來找他們講話，他們並沒有做任何挑釁，畢竟民主就是包容，而民眾只想要安居樂業。
罷團「去游除垢」今由民進黨立委林月琴、陳培瑜、陳素月、黃秀芳、羅美玲及台北市議員林亮君、南投縣議員陳玉鈴等女將陪志工到竹山早市掃街，她們紛表達游顥提出中配六改四、過度親中、強推違憲法案爭議，呼籲鄉親票投同意罷免。
針對名間夜市強碰游顥陣營，罷團也說明，過程中志工秉持和平理性，誠懇邀請游顥聊聊是否支持在名間興建焚化爐，讓民眾了解其立場，不過游顥陣營並未正面回應，僅是高呼口號來掩蓋實質議題，顯示其陣營對基層民意的焦慮與不安。
▪ 懶人包／重啟核三吵什麼？ 爭議點、怎麼投、通過門檻一次看懂
▪ 整理包／第二波罷免名單出爐！823投票 7名立委選區報你知
▪ 24+1全數安全下莊 726罷免投票結果看這裡
▪ 圖解罷免／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言