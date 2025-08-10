藍綠罷免攻防戰白熱化 新店市場成焦點戰場

快訊

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
國民黨立委羅明才（右二）今在新北市長侯友宜（右一）、基隆市長謝國樑（右三）陪同下，到新店建國、仁愛市場掃街反罷免。記者張策／攝影
在823第二波罷免投票倒數兩周之際，新店地區藍綠陣營正面交鋒。今上午民進黨立委蘇巧慧與新北市議員陳乃瑜、陳永福服務團隊特助陳韋任，攜手罷免團體「拔羅波」到安坑玫瑰中國城市場掃街拜票；另一邊，國民黨立委羅明才則與新北市長侯友宜、基隆市長謝國樑合體，在新店建國、仁愛市場展開反罷行動，雙方分進合擊，各自拉抬支持度。

蘇巧慧表示，距離823罷免投票只剩下2週時間，這場罷免案其實是「恢復國會秩序的公民運動再延續」，因此她與團隊希望走遍每個大街小巷，讓更多人理解投票的意義與重要性。她坦言，安坑地區過去確實是民進黨傳統上較為辛苦的地方，因此更應該親自到這裡，向居民清楚說明公民團體的訴求與理念，盼能讓安坑居民更了解823投票的重要意涵。

對於羅明才與侯友宜、謝國樑合體掃街，陳乃瑜直言，網友所說的「大罷免治百病」很有道理。她批評，羅明才擔任立委長達30年，從她國小時期到如今自己的兩個孩子都讀小學，羅仍在位，但地方鄉親對他的長相與政績多半不清楚，甚至有人從未見過他。陳乃瑜說，這次在「拔羅波」團隊推動罷免的過程中，反而看到羅明才變得非常積極，不只在立法院又唱又跳，地方行程也頻繁參與，甚至在街頭站路口。但她強調，立委的工作不是唱歌跳舞、或在街頭揮揮手就算了，應該檢視其在立法院的問政表現。

她並質疑，在過去三十年間，安坑地區交通、停車等問題一直存在，不知道羅明才在這段期間到底做過哪些努力、替地方爭取過什麼建設，「而不是只會找藍營大咖陪他又唱又跳，一起來欺騙選民、愚弄選民」。

陳永福議員辦公室特助陳韋任則表示，接下來的13天，團隊在陸戰方面會持續在烏來、坪林、石碇展開徒步掃街，未來也會緊密進行相關行程，並在選前黃金週與「拔羅波」團隊、地方黨部合辦活動，期盼更多支持者能在8月23日投票日當天走出來，完成這場公民運動。

今上午民進黨立委蘇巧慧與新北市議員陳乃瑜、陳永福服務團隊特助陳韋任，攜手罷免團體「拔羅波」到安坑玫瑰中國城市場掃街拜票。圖／新北市立委蘇巧慧辦公室提供
今上午民進黨立委蘇巧慧（右二）與新北市議員陳乃瑜（左二）、陳永福服務團隊特助陳韋任（右一），攜手罷免團體「拔羅波」到安坑玫瑰中國城市場掃街拜票。圖／新北市立委蘇巧慧辦公室提供
今上午民進黨立委蘇巧慧（左二）與新北市議員陳乃瑜（左三）、陳永福服務團隊特助陳韋任（左四），攜手罷免團體「拔羅波」到安坑玫瑰中國城市場掃街拜票。圖／新北市立委蘇巧慧辦公室提供
國民黨立委羅明才（左二）今在新北市長侯友宜（右一）、基隆市長謝國樑陪同下，到新店建國、仁愛市場掃街反罷免。記者張策／攝影
