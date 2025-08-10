影／侯友宜、謝國樑陪羅明才到新店掃街 民眾熱情支持

快訊

攝影中心／ 記者林俊良／即時新聞
823第二波大罷免投票剩下不到兩星期，即將登場，國民黨立委把握最後倒數時間，合體大咖掃街拜票。國民黨立委羅明才（中）今天一早由新北市長侯友宜（左）、基隆市長謝國樑（右）陪同，赴新店建國市場掃街。記者林俊良／攝影
823第二波大罷免投票剩下不到兩周即將登場，7位國民黨立委把握最後倒數時間，合體大咖掃街拜票。國民黨立委羅明才今天一早由新北市長侯友宜、基隆市長謝國樑陪同，赴新店建國市場掃街。出發前羅明才回應媒體，近來被點名是接棒立法院副院長熱門人選？他強調，其實最重要是回到初心，「通通不去想那個問題，那個都不重要」，最重要是823七席通通要過關。

侯友宜、謝國樑今天上午陪同羅明才到新店建國市場掃街拜票，媒體聯訪問及江啟臣面臨罷免危機，國民黨主席朱立倫昨天說，如果江挺過，接下來可以順利接棒台中市長盧秀燕，羅明才也被說是接棒副院長熱門人選？羅明才回應表示，打棒球最重要是看結局，現在是中華隊面臨九局下半，還有10幾天時間，我們要堅持在崗位上，一時一刻都不可以鬆懈，每一票對自己來說都事關重要，不是個人的問題，是新北發展的問題。

侯友宜、謝國樑一路陪同羅明才在市場內外周邊掃街，沿途受到很多熱情的攤商和上街買菜民眾的熱烈歡迎，紛紛主動上前表示支持。

