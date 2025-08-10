快訊

MLB／大谷生涯4次40轟現役最強 道奇痛宰美聯王者藍鳥

「超商最頂微波食品」 網激推這款義大利麵：已連吃三天

美日預估楊柳颱風恐成「西北颱」 氣象署說話了

影／楊瓊瓔反惡罷後援會 江啟臣嗆全世界民主沒有這樣大罷免

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
「顧好立委楊瓊瓔、反惡罷后里再贏一次」，台中藍委楊瓊瓔反罷免後援會成立大會今天上午在台中市后里區東達餐廳舉辦，支持者在場為楊瓊瓔喊加油。記者游振昇／攝影
「顧好立委楊瓊瓔、反惡罷后里再贏一次」，台中藍委楊瓊瓔反罷免後援會成立大會今天上午在台中市后里區東達餐廳舉辦，支持者在場為楊瓊瓔喊加油。記者游振昇／攝影

「顧好立委楊瓊瓔、反惡罷后里再贏一次」，台中藍委楊瓊瓔反罷免後援會成立大會今天上午在台中市后里區東達餐廳舉辦，立法院副院長江啟臣助講時說，美國關稅問題半年過去，現在應是政府官員向大家說經濟政策問題，政府卻只教大罷免，全世界民主沒有這樣，這真的是笑話。

楊瓊瓔說，美國去年說要提高關稅時，大家就建議政府要重視此問題，政府對此問題處理已失職失能，她到台中許多工具機等產業關心，業者困境讓她內心在滴血，她說政府製造仇恨和對立，大家都看不下去；立委謝龍介說，政府在美國關稅上不負責任，發動大罷免一年選三次，這個政府已無存在必要。

立法院副院長江啟臣表示，現在的經濟關稅問題，中小企業該怎麼辦，大家關心的經濟，川普去年就任時就提出關稅問題，大家在國內就提出建議要重視，但半年過去，政府卻只教大罷免，全世界民主沒有這樣，這真的是笑話，現在應該是政府官員向大家說關稅和經濟問題，卻是立委為自己的罷免案辦活動宣講。

他說這次的立委要被罷免沒道理，我們都是公民，823用這張票大聲呼喊，我們都是有納稅的公民，還稅於民，7席立委一定要都過關，一席都不能少。

民眾黨台中市黨部主委、台中市議員陳清龍表示，楊瓊瓔的事就是民眾黨的事，好立委不能讓民進黨獨裁罷免掉，讓后里有最好選擇，大家不曾讓立委當一年就罷免，民主政治是一票一票投出，民主政治沒有大罷免，今天看到楊瓊瓔比議員和里長更認真，大家都認同是心目中最好的立委，823要投下不同意罷免票，再次創造7比0完封，公投票核三延役投同意。

新竹縣長楊文科表示，楊瓊瓔從省議員到立委，她是第一名立委，一定要保住她，他說今天中央政府講不清楚關稅問題，讓產業一片哀嚎，他問政府還要騙多久？彰化縣長王惠美說，這次大罷免沒道理，這次一定要顧好立委楊瓊瓔，823出來投不同意票。

雲林縣長張麗善表示，要保護楊瓊瓔，台灣民主機制不容破壞，選舉權4年用一次，這次任期一年多立委表現很好，民進黨選輸翻桌，要選到贏為止，不公平，罷免權被濫用，她說現在內憂外患時，執政黨應思考如何讓人民安心生活，疊加式關稅對農業縣很大衝擊。

前桃園縣長吳志揚表示，這次7席一定要保住，原來美國關稅是另外加的，很會騙，不只20%，這票是大家有生以來最重要的一票，憑什麼沒收，惡罷亂搞，這張票讓政府知道，我們要捍衛民主政治。

南投縣長許淑華表示，美國關稅問題，政府應快點召產業開會，但四月至今，20%關稅再疊加，結果沒辦法報告，都在大罷免，立法院要求報告沒辦法，如此大挑戰，政府一點因應作為都沒有，這是無能政府，賴清德上任一年到底為大家做什麼，唯一就是大罷免，大失敗，726大家已用選票告訴賴清德，不容選票被推翻，賴清德執意繼續推動823，要精準打擊，大家不讓執政府這樣打擊，要打臉賴清德。

立委羅廷瑋表示，他剛被罷免會擔心，楊瓊瓔站在他旁邊，相信大家，現在大家當楊瓊瓔靠山；立委廖偉翔表示，前台中市長胡志強說，沒看過像楊瓊瓔這樣深耕基層的立委，這麼好的立委一定要留在立法院，這次823很危險，雖然726贏，但賴清德不同意，沒面子，告訴民進黨黨工職要全力以赴，726贏很多，當我們鬆懈時就是敵人進攻時，這次較繁雜，有二張選票，包括公投票；立委吳宗憲表示，這個政府已經瘋了，726告訴政府，823再教訓一次。

「顧好立委楊瓊瓔、反惡罷后里再贏一次」，台中藍委楊瓊瓔反罷免後援會成立大會今天上午在台中市后里區東達餐廳舉辦，上千人到場力挺。記者游振昇／攝影
「顧好立委楊瓊瓔、反惡罷后里再贏一次」，台中藍委楊瓊瓔反罷免後援會成立大會今天上午在台中市后里區東達餐廳舉辦，上千人到場力挺。記者游振昇／攝影
「顧好立委楊瓊瓔、反惡罷后里再贏一次」，台中藍委楊瓊瓔反罷免後援會成立大會今天上午在台中市后里區東達餐廳舉辦，立法院副院長江啟臣到場助講。記者游振昇／攝影
「顧好立委楊瓊瓔、反惡罷后里再贏一次」，台中藍委楊瓊瓔反罷免後援會成立大會今天上午在台中市后里區東達餐廳舉辦，立法院副院長江啟臣到場助講。記者游振昇／攝影
「顧好立委楊瓊瓔、反惡罷后里再贏一次」，台中藍委楊瓊瓔反罷免後援會成立大會今天上午在台中市后里區東達餐廳舉辦，上千人到場力挺。記者游振昇／攝影
「顧好立委楊瓊瓔、反惡罷后里再贏一次」，台中藍委楊瓊瓔反罷免後援會成立大會今天上午在台中市后里區東達餐廳舉辦，上千人到場力挺。記者游振昇／攝影

罷免 楊瓊瓔 賴清德 民進黨 江啟臣

延伸閱讀

影／為楊瓊瓔反罷免 館長：用電越多電價應更便宜

影／為楊瓊瓔反罷免助講 管中閔：讓反民主的人猖狂就是走向獨裁

雙北首長台中反罷 侯友宜嗆罷免是「惡霸 」蔣萬安批政府不做正事

美國對等關稅從20%疊加 江啟臣籲：政府盡速公布談判結果

相關新聞

影／楊瓊瓔反惡罷後援會 江啟臣嗆全世界民主沒有這樣大罷免

「顧好立委楊瓊瓔、反惡罷后里再贏一次」，台中藍委楊瓊瓔反罷免後援會成立大會今天上午在台中市后里區東達餐廳舉辦，立法院副院...

藍綠罷免攻防戰白熱化 新店市場成焦點戰場

在823第二波罷免投票倒數兩周之際，新店地區藍綠陣營正面交鋒。今上午民進黨立委蘇巧慧與新北市議員陳乃瑜、陳永福服務團隊特...

影／侯友宜、謝國樑陪羅明才到新店掃街 民眾熱情支持

823第二波大罷免投票剩下不到兩周即將登場，7位國民黨立委把握最後倒數時間，合體大咖掃街拜票。國民黨立委羅明才今天一早由...

副院長熱門傳聞？ 羅明才：統統不去想 最重要7席過關

第二波國民黨籍立委罷免案將於8月23日登場，國民黨立委羅明才今在新北市長侯友宜、基隆市長謝國樑陪同下，到新店建國、仁愛市...

即時短評／綠營是否操作成都世運會為823罷免投票催票

國際運動賽事，主辦國最怕兩岸同時參賽，早年台灣杯葛大陸，情勢異轉後，北京不時找台北麻煩，運動競賽本該揖讓而升，其爭也君子...

反罷網路聲量曝…藍營「他」居冠 地方諸侯蔣萬安最高

726大罷免投票結束全數不通過。誰是反罷免藍營聲量王？根據TPOC台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料庫觀...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。