副院長熱門傳聞？ 羅明才：統統不去想 最重要7席過關

第二波國民黨籍立委罷免案將於8月23日登場，國民黨立委羅明才今在新北市長侯友宜、基隆市長謝國樑陪同下，到新店建國、仁愛市場掃街反罷免，國民黨議員黃心華、劉哲彰、林國春也到場力挺。面對媒體追問外界點名其為立法院副院長熱門人選，羅明才強調「統統不去想，那個都不重要」，最重要的是7席藍委全數過關。

現場氣氛熱絡，市場內擠得水洩不通，侯友宜與羅明才沿途受到熱情民眾包圍，不時有人自發高喊「羅明才加油！」聲浪此起彼落，甚至喊成節奏分明的「明才！明才！加油！加油！」，場面相當熱烈。許多民眾爭相上前合照、握手，不少攤商因雙手忙碌或沾有油污而推辭，兩人仍主動伸手致意，展現親民風範，讓現場互動氣氛更加溫暖。

羅明才表示，目前距離投票僅剩十餘天，就像「中華隊打到九局下半」，必須堅守崗位、不可鬆懈，每一票都事關新北發展。他提到，「財劃法」雖已通過，但新北、基隆仍「嗷嗷待哺」，期待中央全力支持地方建設，把每年374億元的預算用在發展所需。

侯友宜指出，羅明才在大文山地區擔任立委已8屆，對地方建設有顯著貢獻，軌道建設如安坑輕軌、環狀線及規劃中的深坑輕軌，都是在他努力下推動完成；不僅新店，包括石碇、烏來、深坑等地，都有並肩合作的成果，「這麼好的立委面對罷免，真的覺得委屈」。

針對民進黨新北市議員陳乃瑜日前回顧「關狗籠」事件並質疑政績，羅明才回應，「錯誤的事情」不予評論，「再講三、五十年前的事大可不必」。他強調，自己長年深耕新店，致力改善交通、爭取寶高軟體智慧園區建設及科技大廠落地，「心永遠在新店」，呼籲選民投下不同意票，讓地方持續發展。

羅明才也批評,民主社會可以有不同聲音,但希望「大惡罷」盡快結束,並呼籲總統賴清德專心救災、面對國際關稅壓力,回應民眾真正的需求。

