即時短評／綠營是否操作成都世運會為823罷免投票催票

國際運動賽事，主辦國最怕兩岸同時參賽，早年台灣杯葛大陸，情勢異轉後，北京不時找台北麻煩，運動競賽本該揖讓而升，其爭也君子，一旦兩岸關係混雜進來後，一切都變調了，8月23日罷免案投票前，正是大陸主辦世界運動大會，台灣有無可能藉機挑起紛爭，為8月23日催票，可以好好觀察。

1978年12月美國片面宣布與中華民國斷交，與北京關係正常化，從此美國官方不承認具有中華民國主權象徵的國旗與國號等符號，美國舉辦冬季奧運，不允許中華民國使用國旗國號參賽，但不願自己扛起責任，就向國際奧會發函，要求奧會決議禁止中華民國使用國旗與國號參賽，國際奧會投票表決通過美方建議，自此中華民國參加奧會賽事，不能使用國旗與國號，直到洛桑協議後，才找到妥協名稱「中華台北」，以及沒有歌詞的國旗歌取代國歌，為中華台北奧會會歌，

中華民國參加國際賽事自1980年代開始，因美國從中作梗，再也無法使用國名與國旗，國歌等，北京只是間接政治因素，這一切變化來自美國扯中華民國後腿。美國主辦亞特蘭大奧運，警察強力取締台灣觀眾在場邊揮舞國旗，為中華台北加油，美國警察執法依據，就是奧運場所的禁止事項，無涉北京政治干擾。

兩岸最近一次糾紛，發生在德國主辦世大運的頒獎典禮，陸方人員與我方發生爭執，出現爭奪國內官員賀詞混亂現象，陸方人士檢查有無按照奧會模式使用中華台北名稱，這紛爭實無必要，但起因還是世大運過程中，大會曾誤用中華民國國旗，違反國際奧會規定，陸方抗議在先，兩岸又缺乏共識與互信，頒獎典禮衝突，其來有自。

很長一段時間以來，台灣主辦國際運動賽事，或者以中華台北名義參加國際賽事，熱情群眾總想舉起國旗，為自己的隊伍歡呼，這樣的舉動，違反國際奧會規定，這無關國家立場強硬或軟弱，是迫於現實，為了讓選手能夠公平參賽，展現我們的運動實力，所採取的妥協做法，能夠參賽，甚至拿下名次，世人自然知道中華台北就是來自台灣的中華民國。

某些人藉著衝撞國際賽事，無非政治操作，用來滿足國內政治需要，並不真心想著中華民國的主權彰顯，所謂奧會模式的爭議，真正解方仍在兩岸關係，兩岸關係未能有合理解決，甚至兩岸統獨的終局方案，奧會模式就是大家必須依循的妥協方案。

利用國際賽事搞政治活動，這是台灣給人的印象。民進黨政府有意無意故吹民眾持國旗，不在愛國，真意在衝撞奧會模式，挑起糾紛，逼迫北京出手，然後再配合台灣內部大肆宣傳中共打壓，為抗中保台意識形態添材加火，當年談判奧會模式忍辱負重的務實，早已拋諸腦後，運動賽事的糾紛，成為民進黨選舉宣傳主題，這種廉價政治宣傳，早為識者看穿，可是愛國心衝腦的人們，並不深思為人利用。

第二波大罷免8月23日投票前夕，恰巧是大陸四川成都主辦2025年世界運動會，民進黨政府有無可能再次利用大型國際賽會，製造事端，炮製屢試不爽的草螟弄雞公鬧劇，為大罷免催票，各方都需要冷靜觀察。

