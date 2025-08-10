快訊

傳英特爾內部熱烈討論分拆代工業務！專家爆料「最快1年內成形」

鳳翔專案F-16V至今零交機 為何預算執行率高卻不見戰機

iPhone 17 Pro系列傳漲價「至少貴1500元」！1關鍵向Pro Max看齊

反罷網路聲量曝…藍營「他」居冠 地方諸侯蔣萬安最高

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
TPOC台灣議題研究中心分析，藍營地方諸侯，北市長蔣萬安則在此行動積極表態、動作頻繁，聲量穩定上升。圖／TPOC台灣議題研究中心提供
TPOC台灣議題研究中心分析，藍營地方諸侯，北市長蔣萬安則在此行動積極表態、動作頻繁，聲量穩定上升。圖／TPOC台灣議題研究中心提供

726大罷免投票結束全數不通過。誰是反罷免藍營聲量王？根據TPOC台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料庫觀察，從6月至今網路聲量統計，立法院長韓國瑜聲量高居第一，藍營地方諸侯則是台北市長蔣萬安最高。

根據QuickseeK快析輿情資料庫觀察觀察，過去2個多月藍營「反罷免」的網路聲量統計，立法院長韓國瑜以14萬2085則居首，台北市長蔣萬安以13萬8510則緊追在後，排名第三是台中市長盧秀燕，網路聲量為12萬3518則。

TPOC台灣議題研究中心分析，相關話題來看，韓國瑜雖身為立法院長，聲量來源仍多集中其鮮明個人特質與政治風格，具高話題性；蔣萬安則在近期聲量穩定上升，被視為藍營內的後起之秀，尤其蔣在反罷免行動積極表態、動作頻繁，聲量穩定上升，逐漸展現作為藍營潛在接班人的影響力；至於盧秀燕，則多因市政議題、造勢活動、颱風應對及「粉底風波」等事件引發關注。

據QuickseeK快析輿情資料庫統計，韓國瑜網路聲量近期討論度最高峰在7月25日大罷免前夕，討論度高達近2萬則；蔣萬安則是在7月13日反罷免活動，以「不能讓勇士孤軍奮戰」一句話惹哭徐巧芯，網路聲量討論高達近萬則；選前之夜（7月25日）蔣萬安的發言聲量也快速推升，討論度高達1萬5千多則。 

TPOC台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料庫觀察，四藍營首長、立法院長韓國瑜與黨主席朱立倫自6月1日以來「反罷」網路聲量，韓國瑜最高、其次為蔣萬安。圖／TPOC台灣議題研究中心提供
TPOC台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料庫觀察，四藍營首長、立法院長韓國瑜與黨主席朱立倫自6月1日以來「反罷」網路聲量，韓國瑜最高、其次為蔣萬安。圖／TPOC台灣議題研究中心提供
TPOC台灣議題研究中心分析，韓國瑜雖身為立法院長，聲量來源仍多集中其鮮明個人特質與政治風格，具高話題性。圖／TPOC台灣議題研究中心提供
TPOC台灣議題研究中心分析，韓國瑜雖身為立法院長，聲量來源仍多集中其鮮明個人特質與政治風格，具高話題性。圖／TPOC台灣議題研究中心提供

罷免 反罷 韓國瑜 蔣萬安 盧秀燕 徐巧芯

延伸閱讀

影／批民進黨政府犧牲中部人健康 蔣萬安：支持公投才能改變能源政策

雙北首長台中反罷 侯友宜嗆罷免是「惡霸 」蔣萬安批政府不做正事

美國關稅要疊加 蔣萬安反罷免批：政府沒有人有臉出來面對？

毒品入侵校園多嚴重？蔣萬安親曝超驚人數據 直呼「令人擔憂」

相關新聞

反罷網路聲量曝…藍營「他」居冠 地方諸侯蔣萬安最高

726大罷免投票結束全數不通過。誰是反罷免藍營聲量王？根據TPOC台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料庫觀...

即時短評／綠營是否操作成都世運會為823罷免投票催票

國際運動賽事，主辦國最怕兩岸同時參賽，早年台灣杯葛大陸，情勢異轉後，北京不時找台北麻煩，運動競賽本該揖讓而升，其爭也君子...

藍白大咖 穿梭中投新北反惡罷

藍白大咖昨穿梭台中、南投反罷免，國民黨主席朱立倫昨為立法院副院長江啟臣站台說，用最多的不同意票，讓第二波七席立委能夠全壘...

竹縣反罷藍白合 林思銘偕李明璇、李國璋掃街拚823投票率

今早國民黨發言人李明璇、民眾黨新竹市黨部主委李國璋、新竹縣議員蔡志環、吳旭智等，陪同國民黨立委林思銘走進竹北市場與仁義市...

重提金馬禁限制水域修法矮化我主權 國民黨團：抹紅先做功課

國民黨立院黨團今晚表示，近日民進黨側翼又再網路散發影片指涉，國民黨立委修法將金馬地區禁制止水域管轄權由國防部交由海巡署是...

影／為楊瓊瓔反罷免助講 管中閔：讓反民主的人猖狂就是走向獨裁

台大前校長管中閔今天晚間前往台中市潭水亭觀音廟為立委楊瓊瓔助講時說，讓反民主的人繼續猖狂下去就是走向獨裁。台灣過去經歷了...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。