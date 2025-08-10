反罷網路聲量曝…藍營「他」居冠 地方諸侯蔣萬安最高

726大罷免投票結束全數不通過。誰是反罷免藍營聲量王？根據TPOC台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料庫觀察，從6月至今網路聲量統計，立法院長韓國瑜聲量高居第一，藍營地方諸侯則是台北市長蔣萬安最高。

根據QuickseeK快析輿情資料庫觀察觀察，過去2個多月藍營「反罷免」的網路聲量統計，立法院長韓國瑜以14萬2085則居首，台北市長蔣萬安以13萬8510則緊追在後，排名第三是台中市長盧秀燕，網路聲量為12萬3518則。

TPOC台灣議題研究中心分析，相關話題來看，韓國瑜雖身為立法院長，聲量來源仍多集中其鮮明個人特質與政治風格，具高話題性；蔣萬安則在近期聲量穩定上升，被視為藍營內的後起之秀，尤其蔣在反罷免行動積極表態、動作頻繁，聲量穩定上升，逐漸展現作為藍營潛在接班人的影響力；至於盧秀燕，則多因市政議題、造勢活動、颱風應對及「粉底風波」等事件引發關注。

據QuickseeK快析輿情資料庫統計，韓國瑜網路聲量近期討論度最高峰在7月25日大罷免前夕，討論度高達近2萬則；蔣萬安則是在7月13日反罷免活動，以「不能讓勇士孤軍奮戰」一句話惹哭徐巧芯，網路聲量討論高達近萬則；選前之夜（7月25日）蔣萬安的發言聲量也快速推升，討論度高達1萬5千多則。 TPOC台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料庫觀察，四藍營首長、立法院長韓國瑜與黨主席朱立倫自6月1日以來「反罷」網路聲量，韓國瑜最高、其次為蔣萬安。圖／TPOC台灣議題研究中心提供 TPOC台灣議題研究中心分析，韓國瑜雖身為立法院長，聲量來源仍多集中其鮮明個人特質與政治風格，具高話題性。圖／TPOC台灣議題研究中心提供

