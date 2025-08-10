藍白大咖 穿梭中投新北反惡罷

藍白大咖昨穿梭台中、南投反罷免，國民黨主席朱立倫昨為立法院副院長江啟臣站台說，用最多的不同意票，讓第二波七席立委能夠全壘打，讓江啟臣留在立法院當副院長，配合盧秀燕市長為地方服務，未來能完成接棒台中任務。

立法院長韓國瑜、台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、民眾黨主席黃國昌與朱立倫等人，昨天穿梭中台灣，為面臨第二波罷免戰的五名國民黨立委站台，現場聚集支持者，高喊不同意罷免。

基隆市長謝國樑昨為新北立委羅明才站台，羅明才說，希望趕快結束大惡罷，大聲告訴賴總統「人民真的受夠了」。謝國樑表示，七二六證明民眾厭惡頻繁罷免，但擔心大家鬆懈不出來投票。

江啟臣昨晚在東勢山城舉辦造勢晚會，朱立倫說，民主不可以選輸翻桌，否則民主課本要重寫，呼籲投下不同意票，讓江啟臣領導的七席立委「全壘打」，全都保住立法院的席次，讓江啟臣未來能順利接棒台中市。

韓國瑜、蔣萬安昨晚連跑中二、中三與中八立委選區，韓國瑜為立委顏寬恒站台說，很多人聊到派系就說「亂來喔」，其實鄉親電話一來，吃年夜飯也要碗筷一丟去服務，「沒有選票，什麼派系也沒用」，顏寬恒問政服務立院第一名，拜託投不同意票護民主。

黃國昌先到南投力挺立委馬文君，再到台中為立委楊瓊瓔站台。

侯友宜昨出席楊瓊瓔反罷免後援會，侯強調，楊瓊瓔爭取建設，卻被稱呼中共同路人，這就是「惡霸」，無差別罷免笑死人，不要想七二六過了，八二三就會過，一定要站出來相挺。侯強調，八二三也是核三延役公投，罷免投不同意，公投要同意。

