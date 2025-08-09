竹縣反罷藍白合 林思銘偕李明璇、李國璋掃街拚823投票率

快訊

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
今早國民黨發言人李明璇民眾黨新竹市黨部主委李國璋、新竹縣議員蔡志環、吳旭智等，陪同國民黨立委林思銘走進竹北市場與仁義市場掃街懇託，與鄉親面對面交流，傳遞「守護家園、拒絕惡意罷免」的心聲，呼籲鄉親在8月23日用手中一票，守住為民監督，為新竹爭建設的好立委。

林思銘團隊行程，今日上午8時從竹北天后宮出發，先向媽祖參拜，祈求新竹風調雨順、鄉親平安健康。本日的掃街行動以竹北市場為起點，再到仁義市場。沿途滿是支持民眾的加油聲與溫暖的握手。現場的團結氛圍，展現了在野合作力量大與鄉親堅定守護家園的決心。

林思銘表示，這段期間收到許多來自不同社區、百工百業鄉親的鼓勵與關心，讓他更堅定繼續為新竹努力的信念，「只要大家團結，我們就能一起守護這片土地，讓發展不被無謂的政治動作打斷。」

李明璇說，沒有任何鬆懈的本錢，僅剩的兩周內要把握時間，將聲音盡可能地傳遞出去，呼籲大家823一起站出來，這不只是林思銘的個人戰役，更是守護監督力量的關鍵，一定要力拚一席都不能少。

李國璋表示，無論顏色，在重要的價值上，大家應該並肩合作，「因為新竹是我們共同的家，我們全心全意努力為家鄉打拼做事，不應該如此被惡意撕裂。」他呼籲鄉親，用愛與理性，反制對立與分化。

