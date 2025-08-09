重提金馬禁限制水域修法矮化我主權 國民黨團：抹紅先做功課

國民黨立院黨團今晚表示，近日民進黨側翼又再網路散發影片指涉，國民黨立委修法將金馬地區禁制止水域管轄權由國防部交由海巡署是矮化主權？國民黨團請民進黨側翼抹紅之前先做好功課。

國民黨團指出，金馬、外離島水域實質管轄權轉移早在民國89年陳水扁政府就開始執行，民國93年6月7日陳水扁政府修正及公告「東引馬祖、烏坵、金門、東沙、南沙地區限制、禁止水域及限制空域管制範圍及事項」，再次明定外離島水域由海巡署負責執法。海洋委員會在民國107年成立，更是在民進黨蔡英文政府任內。民進黨側翼說矮化主權，若真有人要負責？那就是民進黨政府。

國民黨團表示，國民黨立委修法，將事權明確化，外離島水域海巡署負責管轄執法，法律自然要配合實務修正。民進黨側翼要抹紅前，不看法規的嗎？還是假裝看不見？

國民黨團也提到，另外依據「兩岸人民關係條例施行細則」第44條寫明：「本條例第32條第1項所稱主管機關，指實際在我水域執行安全維護、緝私及防衛任務之機關」，「本條例第32條第2項所稱主管機關，指海岸巡防機關及其他執行緝私任務之機關」。白紙黑字，清清楚楚。

國民黨團總結，民進黨政府及其側翼為了大惡罷，喪心病狂拿國家安全顛倒是非黑白，全民唾棄。8月23日，請用手中選票向大惡罷說不，投下「不同意罷免」，對民進黨政府的倒行逆施，表達最嚴重的抗議。

