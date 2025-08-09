影／為楊瓊瓔反罷免 館長：用電越多電價應更便宜
館長陳之漢今天晚間前往台中出席立委楊瓊瓔舉辦的反罷免活動。他在致詞時表示，AI智慧科技的來臨，用電量不減反增，政府應該爭取更便宜的電價。
陳之漢說，台灣不知道要搞多久的罷免還有多少的選舉，人民應該要忙著安居樂業，而不是選不完的舉，這些都是民進黨製造對立造成的結果。政府不應該用人民的納稅錢製造假訊息。
陳之漢指出，台灣不應該讓民主進步黨繼續拿著意識形態掏空台灣。
