影／宣傳823反罷免 黃國昌：政府感受不到人民的痛苦
民眾黨主席黃國昌今天晚間前往台中市潭子區潭水亭觀音廟宣傳反罷免活動，他在致詞時表示，民進黨政府感受不到人民的痛苦只會搞對立，原本他以為726人民已經用最大的聲音告訴這個政府人民的想法，沒想到他們還是要繼續操作823大罷免。
黃國昌指出，台中的事就是台灣民眾黨的事，7月26號台灣民眾黨與國民黨並肩作戰，幫忙守住了三位認真的好立委，8月23日繼續團結合作，幫台中的鄉親守住楊瓊瓔這位好立委。
👉823重啟核三公投併第二波罷免
▪ 懶人包／重啟核三吵什麼？ 爭議點、怎麼投、通過門檻一次看懂
▪ 整理包／第二波罷免名單出爐！823投票 7名立委選區報你知
▪ 24+1全數安全下莊 726罷免投票結果看這裡
▪ 圖解罷免／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言