影／宣傳823反罷免 黃國昌：政府感受不到人民的痛苦

民眾黨主席黃國昌今天晚間前往台中市潭子區潭水亭觀音廟宣傳反罷免活動，他在致詞時表示，民進黨政府感受不到人民的痛苦只會搞對立，原本他以為726人民已經用最大的聲音告訴這個政府人民的想法，沒想到他們還是要繼續操作823大罷免。

黃國昌指出，台中的事就是台灣民眾黨的事，7月26號台灣民眾黨與國民黨並肩作戰，幫忙守住了三位認真的好立委，8月23日繼續團結合作，幫台中的鄉親守住楊瓊瓔這位好立委。

