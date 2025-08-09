台中3藍委反罷晚會造勢 民進黨：續動員助民團行動

國民黨台中3名被發起罷免的立委，今天晚間舉辦造勢晚會，藍白兩黨主席都到場助講，呼籲投下不同意票；民進黨台中市黨部表示，會持續動員黨籍立委與議員，全力協助民團罷免行動。

國民黨籍台中第八選區立委江啟臣、第三選區立委楊瓊瓔、第二選區立委顏寬恒，今天晚間分別在東勢客家文化園區、潭水亭觀音媽廟、龍井天波府等地舉辦造勢晚會，國民黨主席朱立倫、民眾黨主席黃國昌、立法院長韓國瑜及台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜等人，也到場站台助講。

朱立倫致詞時表示，7月26日的罷免投票結果，民進黨應該要反省，不應該再搞內鬥，但民進黨主席賴清德卻下軍令要拚到底，他要拜託鄉親23日一定要出來投不同意罷免，讓國民黨被發起罷免的7席都保住、展現民主。

黃國昌說，過去這幾個月，台灣面臨最嚴峻的挑戰，美國的對等關稅、颱風造成風災，政府卻看不到、只關注罷免，製造對立與仇恨，要讓政府更清楚人民的聲音，藍白要繼續合作，繼續守住台中的好立委。

韓國瑜表示，大罷免投票不公平、不正義，將在野黨的立委都要罷免，這不是民主政治，是民進黨要一黨獨裁。人在做天在看、選民也在看，要將好的立委留在立法院。

江啟臣說，立委選舉完才1年多，現在又讓大家出來聲援，23日要再拜託民眾出來投下不同意票，這一仗非常關鍵，不只要贏，還要讓執政黨知道民意所在。

楊瓊瓔提到，台灣的主流民意，就是要反惡霸、顧民生，無差別的罷免是不對的，她希望能持續在立法院努力、為地方建設，期盼繼續獲得大家支持，站出來投下不同意。

顏寬恒表示，他為地方爭取學校、交通等多項建設經費，但中央發起大罷免，讓地方的發展被擱置，現在又面臨美國的對等關稅，希望民眾用選票展現國人的立場，終止這場不公罷免。

「中二解顏」罷免顏寬恒的民團，今天舉辦總部成立茶會，曾任中二立委的衛生福利部次長林靜儀、民進黨籍立委蔡其昌與何欣純，及多名黨籍台中市議員皆出席，共同呼籲民眾23日出門投票，高喊「拒絕貪污、同意罷免」。

民進黨台中市黨部主委許木桂告訴中央社記者，會持續動員黨籍立委與議員，全力協助民團罷免行動，與民眾站在一起，呼籲大家站出來投下同意票。

商品推薦