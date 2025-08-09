影／為楊瓊瓔反罷免助講 管中閔：讓反民主的人猖狂就是走向獨裁
台大前校長管中閔今天晚間前往台中市潭水亭觀音廟為立委楊瓊瓔助講時說，讓反民主的人繼續猖狂下去就是走向獨裁。台灣過去經歷了多少場選舉，有選出民眾喜歡的人也有選出不喜歡的人，過往選出喜歡的人開心，但是選出不喜歡的人也欣然接受，等到下一次選舉再來選擇。但是齊頭式大罷免一點道理也沒有。把不喜歡的人都推倒請問一下這樣是民主嗎？大罷免是奪取權力的方法，因為成功之後就沒有人可以監督他們，接下來就可以為所欲為，繼續擴大他們的利益。這樣的政權這樣的行為應該要反對到底。
👉823重啟核三公投併第二波罷免
▪ 懶人包／重啟核三吵什麼？ 爭議點、怎麼投、通過門檻一次看懂
▪ 整理包／第二波罷免名單出爐！823投票 7名立委選區報你知
▪ 24+1全數安全下莊 726罷免投票結果看這裡
▪ 圖解罷免／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言