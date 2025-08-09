影／為楊瓊瓔反罷免助講 管中閔：讓反民主的人猖狂就是走向獨裁

快訊

攝影中心／ 記者黃仲裕／台中即時報導
台大前校長管中閔（圖）為楊瓊瓔助講時表示，反對民主政治就是走向獨裁。記者黃仲裕／攝影
台大前校長管中閔（圖）為楊瓊瓔助講時表示，反對民主政治就是走向獨裁。記者黃仲裕／攝影

台大前校長管中閔今天晚間前往台中市潭水亭觀音廟為立委楊瓊瓔助講時說，讓反民主的人繼續猖狂下去就是走向獨裁。台灣過去經歷了多少場選舉，有選出民眾喜歡的人也有選出不喜歡的人，過往選出喜歡的人開心，但是選出不喜歡的人也欣然接受，等到下一次選舉再來選擇。但是齊頭式大罷免一點道理也沒有。把不喜歡的人都推倒請問一下這樣是民主嗎？大罷免是奪取權力的方法，因為成功之後就沒有人可以監督他們，接下來就可以為所欲為，繼續擴大他們的利益。這樣的政權這樣的行為應該要反對到底。

