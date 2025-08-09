「台中傳統產業受不了」韓國瑜、朱立倫台中反罷 痛批對美關稅

藍白合力反罷免，今天立法院長韓國瑜、台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、民眾黨主席黃國昌等人都到台中造勢。韓、朱將炮火對準對美關稅，直言台中是傳統產業與中小企業的聚集地，民進黨政府出賣台灣還談不到好關稅，一心一意搞罷免。

韓國瑜到潭子相挺中三藍委楊瓊瓔，他說，楊從省議員到立委，只要有鄉親遇到困難打給她，都會立刻服務到位；之前立院藍綠衝突，楊也站在身邊護駕。韓說，楊瓊瓔30年來從未讓台中失望，單是這一年，質詢打詐、兒虐、中火等議題，就知道台中人選對了。

韓國瑜表示，立委要做好3件事，第一，知道國家需要什麼，第二，知道縣市需要什麼，第三，知道選區需要什麼。潭子區傳統產業很多，面對高關稅喘不過氣，楊瓊瓔非常著急，疾呼要保護傳統產業，此外也關心台中的交通、教育、能源、環保與長照議題，發言從不落人後。

韓國瑜說，這次大罷免在搞什麼，他到現在也搞不清楚，哪個立委做不好，貪汙、歪哥，單獨提出來就好，為何要全面罷免、一個不留？哪有民主政治這樣搞法？民進黨用國家機器要把反對黨全部殺光，這不是民主，是台灣民主大後退、謀殺民主。

國民黨主席朱立倫表示，他當立委時，立法院最漂亮的2個女立委，一個是楊瓊瓔，一個就是現在當台中市長的盧秀燕。楊為台灣、台中、為中華民國付出，認真打拚，罷免她真的毫無道理，老百姓726已經站出來用選票「全壘打」，賴清德總統不但沒有反省，反而要繼續在823大罷免。

朱立倫強調，反罷免不只是守護民主，也守護經濟，這次遇到關稅貿易戰，對台中非常重要，影響最深的中小企業與傳統產業就在大台中地區，本來20%關稅已經很嚴重，現在又說還會往上加；民進黨政府配合川普，將台積電賣給美國，仍談不到好的稅率，這是真正的出賣台灣。

朱立倫問，現在是台灣最關鍵最重要的時刻，但民進黨政府在幹嘛？在搞大罷免，只為了在823罷掉7席藍委，好換掉韓國瑜，讓柯建銘成為立法院長。拜託鄉親，8月23日要為了台灣的民主、經濟，為了大台中，也為了盧秀燕站出來。

台灣大學前校長管中閔也現身挺楊，他透露有新加坡的朋友打給自己，表示新加坡碰到關稅，政府正在努力想辦法解決問題。新加坡稅率才10%，台灣是20%往上，政府有在討論怎麼辦嗎？有想解決產業與人民困難嗎？都沒有，一心想著大罷免，心中沒有人民，根本不愛台灣。罷免是用不正常的方式奪取權力，只在乎自己，不在乎台灣人，對這樣的政權一定要反對到底。

中三藍委楊瓊瓔在潭子區潭水亭觀音廟舉辦反罷造勢，主辦單位表示現場湧入3000人。記者陳敬丰／攝影 國民黨主席朱立倫（前排左二）。記者陳敬丰／攝影 台灣大學前校長管中閔。記者陳敬丰／攝影

