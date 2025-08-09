823罷免曹興誠早喊不玩 黃國昌批民進黨瘋了「腦袋剩6字」

藍白合力反罷免，今天立法院長韓國瑜、台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、民眾黨主席黃國昌等人都到台中造勢。黃說，民進黨政府瘋了，看不見美國關稅衝擊與中南部的災情，聽不見人民聲音，腦袋只剩「大罷免大成功」，823要用更大聲音讓民進黨聽清楚。

黃國昌在藍委楊瓊瓔的反罷後援會成立大會表示，今天這麼多人齊聚在此，是因為民進黨政府瘋了。台灣面對嚴峻的挑戰，美國高關稅造成巨大衝擊，今年7月颱風肆虐中南部，嘉義、台南、高雄、屏東災民連電話都打不通；人民希望政府好好做事，爭取最好稅率，協助救災。

「但是這個政府看不到、聽不到，腦袋只剩下6個字，就是大罷免、大成功」！黃國昌怒批，當政府徹底聽不見人民聲音、看不見人民痛苦，台灣人民已經在726勇敢用選票告訴民進黨與賴清德總統，已經受夠了，大家期待的是好好做事的政府，不是一天到晚散播謠言、製造對立、創造仇恨的政府。

黃國昌嘆，726台灣人發出如此宏亮的聲音，推動大罷免的聯電創辦人曹興誠說「不玩了」、網紅八炯更是直接出國，他以為賴清德總統該聽進去了，民進黨也會醒過來；然而完全沒想到的是，民進黨政府竟然繼續大惡罷，甚至要站上第一線。

黃國昌說，既然民進黨聽不清楚7月26日人民的聲音，8月23日要用更多選票、更大的聲音，讓民進黨聽清楚；他強調，自己曾向台中市長盧秀燕承諾，台中的事就是民眾黨的事，之前也並肩作戰，為台中守住3席年輕立委，這次會繼續團結合作，用選票讓賴清德總統學會對人民謙卑。

網紅館長陳之漢也上台助陣，他質問，台灣到底還要搞多久罷免、搞多久選舉？人民要忙著工作與生計，為何一直在選舉？網路上、街道上、新聞中都持續看到假訊息，不都是用台灣人民的血汗錢做的嗎？這就是民進黨這一年搞出來的。

陳之漢強調，台灣不該再讓民進黨繼續用意識形態掏空，台灣人要面臨美國人搶劫、民進黨用綠電掏空台灣的事實，尤其在全世界擁核的趨勢下，卻執意反核。希望支持者從今天開始，拿起手機對抗假訊息，在街頭勇敢對罷團說「不」。 藍委楊瓊瓔的潭子區反罷後援會成立大會。記者陳敬丰／攝影 網紅館長陳之漢。記者陳敬丰／攝影

商品推薦