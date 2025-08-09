影／為藍委顏寬恒反罷免 韓國瑜再出金句：沒選票什麼派系也沒用

第二波立委罷免8月23日投票，立法院長韓國瑜今晚為台中二選區國民黨立委顏寬恒反罷免晚會站台時說，他很感慨，很多人搞不清楚「派系」，他以岳父為例，吃年夜飯，碗一放就去做選民服務，「如果沒有選票，什麼派系也沒用」，並稱讚顏家為台中打拚、顏寬恒認真選民服務，問政第一名，拜託鄉親票投不同意罷免護民主。

「挺寬恒、反惡罷」守護民主龍井區團結晚會今晚在龍井天波府前廣場登場，包括國民黨立法院長韓國瑜、台北市長蔣萬安、立委謝龍介、羅智強、柯志恩、張啟楷、吳宗憲、市議員林孟令，民眾黨前立委蔡壁如，以及網紅歷史哥等人站台。

韓國瑜說，今天來為顏寬恒站台，他很感慨，顏家從顏寬恒的父親顏清標、顏寬恒、其妹顏莉敏都是認真為台中打拚，他常在台北跟很多人聊到派系都搞不清楚地說「派系喔？亂來啦！」「派系喔？民主政治不常？」這些人都搞不清楚。

韓國瑜指出，他住雲林縣，岳父以前做縣議員20多年，除夕吃年夜飯，鄉親電話一來，碗一放、筷子一放就要去做選民服務。在座的議員、里長也知道，「如果沒有選票，什麼派系也沒用」，民主政治，最重要是人民把選票投給你。

韓國瑜說，顏寬恒這麼多年在立法院打拚，民眾支持他，就是因為顏寬恒做人實在、選民服務認真，在立院的問政，包括在地建設、老人福利、長照等，絕對是立法院第一名。如今國民黨31名立委全數遭罷免，這不叫民主政治，這叫政治屠殺，所有反對黨立委一個不留，這就不是民主政治了，顏寬恒為民喉舌，認真服務，拜託鄉親票投不同意罷免護民主。

