聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
立法院長韓國瑜（右）今晚為中二選區藍委顏寬恒（左）反罷免晚會站台助講。記者趙容萱／攝影
立法院長韓國瑜（右）今晚為中二選區藍委顏寬恒（左）反罷免晚會站台助講。記者趙容萱／攝影

第二波立委罷免8月23日投票，立法院韓國瑜今晚為台中二選區國民黨立委顏寬恒反罷免晚會站台時說，他很感慨，很多人搞不清楚「派系」，他以岳父為例，吃年夜飯，碗一放就去做選民服務，「如果沒有選票，什麼派系也沒用」，並稱讚顏家為台中打拚、顏寬恒認真選民服務，問政第一名，拜託鄉親票投不同意罷免護民主。

「挺寬恒、反惡罷」守護民主龍井區團結晚會今晚在龍井天波府前廣場登場，包括國民黨立法院長韓國瑜、台北市長蔣萬安、立委謝龍介、羅智強、柯志恩、張啟楷、吳宗憲、市議員林孟令，民眾黨前立委蔡壁如，以及網紅歷史哥等人站台。

韓國瑜說，今天來為顏寬恒站台，他很感慨，顏家從顏寬恒的父親顏清標、顏寬恒、其妹顏莉敏都是認真為台中打拚，他常在台北跟很多人聊到派系都搞不清楚地說「派系喔？亂來啦！」「派系喔？民主政治不常？」這些人都搞不清楚。

韓國瑜指出，他住雲林縣，岳父以前做縣議員20多年，除夕吃年夜飯，鄉親電話一來，碗一放、筷子一放就要去做選民服務。在座的議員、里長也知道，「如果沒有選票，什麼派系也沒用」，民主政治，最重要是人民把選票投給你。

韓國瑜說，顏寬恒這麼多年在立法院打拚，民眾支持他，就是因為顏寬恒做人實在、選民服務認真，在立院的問政，包括在地建設、老人福利、長照等，絕對是立法院第一名。如今國民黨31名立委全數遭罷免，這不叫民主政治，這叫政治屠殺，所有反對黨立委一個不留，這就不是民主政治了，顏寬恒為民喉舌，認真服務，拜託鄉親票投不同意罷免護民主。

相關新聞

823罷免曹興誠早喊不玩 黃國昌批民進黨瘋了「腦袋剩6字」

藍白合力反罷免，今天立法院長韓國瑜、台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、民眾黨主席黃國昌等人都到台中造勢。黃說，民進黨政府瘋...

影／楊瓊瓔潭子反罷免造勢 狂粉叫囂鬧場遭警壓制帶走

立法委員楊瓊瓔今天晚上在台中市潭水觀音亭反罷免造勢活動，活動開始前，一名民眾情緒激動在廣場叫囂，遭到現場員警壓制帶走，這...

影／為楊瓊瓔反罷免助講 管中閔：讓反民主的人猖狂就是走向獨裁

台大前校長管中閔今天晚間前往台中市潭水亭觀音廟為立委楊瓊瓔助講時說，讓反民主的人繼續猖狂下去就是走向獨裁。台灣過去經歷了...

「台中傳統產業受不了」韓國瑜、朱立倫台中反罷 痛批對美關稅

藍白合力反罷免，今天立法院長韓國瑜、台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、民眾黨主席黃國昌等人都到台中造勢。韓、朱將炮火對準對...

影／為藍委顏寬恒反罷免 韓國瑜再出金句：沒選票什麼派系也沒用

第二波立委罷免8月23日投票，立法院長韓國瑜今晚為台中二選區國民黨立委顏寬恒反罷免晚會站台時說，他很感慨，很多人搞不清楚...

江啟臣東勢團結大會 朱立倫籲823全壘打未來接棒盧秀燕

立法院副院長江啟臣今晚在客家山城東勢舉辦團結造勢大會，國民黨主席朱立倫呼籲大家，一定要用最多的不同意罷免票，展現台灣民主...

