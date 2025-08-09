快訊

台中「1400萬保險箱」遭搬走 警追到台南逮人！48小時火速偵破

背景強大？23歲華裔女駕勞斯勞斯撞賓士 全網竟找嘸神秘豪門身分

聽新聞
0:00 / 0:00

江啟臣東勢團結大會 朱立倫籲823全壘打未來接棒盧秀燕

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
朱立倫客家東勢山城籲8/23不同意罷免投票全壘打，留在立院打拚，未來順利接棒盧秀燕。記者黑中亮／攝影
朱立倫客家東勢山城籲8/23不同意罷免投票全壘打，留在立院打拚，未來順利接棒盧秀燕。記者黑中亮／攝影

立法院副院長江啟臣今晚在客家山城東勢舉辦團結造勢大會，國民黨主席朱立倫呼籲大家，一定要用最多的不同意罷免票，展現台灣民主的力量，讓7席立委能夠全壘打，全部都保住立法院的席位，在中央配合市長盧秀燕為地方服務，未來更順利完成接棒任務。

國民黨主席朱立倫表示，少數要尊重多數，民主不可以選輸就翻桌重選，如果可以這樣，以後我們的民主課本通通要重寫，不能選輸結果隔年就搞大罷免，那台灣以後就會沒完沒了，所以呼籲大家一定要利用這一次不同意大罷免投票，大家都要投下不同意票，副院長江啟臣領導的7席立委能夠全壘打，全部都保住立法院的席位。

朱立倫話鋒一轉說，這次一定要讓賴清德、讓民進黨好好地的反省，面對目前救災都做不好，國內經濟搞得亂七八糟，跟美國的談判，更是一路輸一路退；特別是台中市最多的工具機產業都是受害最深的中小企業，因為他們不只是被課20%，而是原來多少趴上再加20趴。

因為不是每一個人都在台積電工作，而台積電這些半導體產業，要被逼搬到美國去，台積電未來會變美積電，但台灣有90幾%的人都在這些中小企業工作，這些傳統產業並沒有辦法搬過去的，留在台灣的中小企業，勢必要面對要被多課20%的命運，大家一定緊緊的團結在一起，讓大家過好日子。

朱立倫客家東勢山城籲8/23不同意罷免投票全壘打，留在立院打拚，未來順利接棒盧秀燕。記者黑中亮／攝影
朱立倫客家東勢山城籲8/23不同意罷免投票全壘打，留在立院打拚，未來順利接棒盧秀燕。記者黑中亮／攝影

罷免 朱立倫 江啟臣 盧秀燕

延伸閱讀

美國對等關稅從20%疊加 江啟臣籲：政府盡速公布談判結果

胡志強稱江啟臣要接盧秀燕位置 綠委何欣純怒嗆：抹煞公民團體努力

盧秀燕澳洲行第三天 訪布里斯本為台中會展中心取經

超級母雞來了！蔣萬安助攻盧秀燕反惡罷 今南下台中守住3藍委

相關新聞

823罷免曹興誠早喊不玩 黃國昌批民進黨瘋了「腦袋剩6字」

藍白合力反罷免，今天立法院長韓國瑜、台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、民眾黨主席黃國昌等人都到台中造勢。黃說，民進黨政府瘋...

影／楊瓊瓔潭子反罷免造勢 狂粉叫囂鬧場遭警壓制帶走

立法委員楊瓊瓔今天晚上在台中市潭水觀音亭反罷免造勢活動，活動開始前，一名民眾情緒激動在廣場叫囂，遭到現場員警壓制帶走，這...

影／為楊瓊瓔反罷免助講 管中閔：讓反民主的人猖狂就是走向獨裁

台大前校長管中閔今天晚間前往台中市潭水亭觀音廟為立委楊瓊瓔助講時說，讓反民主的人繼續猖狂下去就是走向獨裁。台灣過去經歷了...

「台中傳統產業受不了」韓國瑜、朱立倫台中反罷 痛批對美關稅

藍白合力反罷免，今天立法院長韓國瑜、台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、民眾黨主席黃國昌等人都到台中造勢。韓、朱將炮火對準對...

影／為藍委顏寬恒反罷免 韓國瑜再出金句：沒選票什麼派系也沒用

第二波立委罷免8月23日投票，立法院長韓國瑜今晚為台中二選區國民黨立委顏寬恒反罷免晚會站台時說，他很感慨，很多人搞不清楚...

江啟臣東勢團結大會 朱立倫籲823全壘打未來接棒盧秀燕

立法院副院長江啟臣今晚在客家山城東勢舉辦團結造勢大會，國民黨主席朱立倫呼籲大家，一定要用最多的不同意罷免票，展現台灣民主...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。