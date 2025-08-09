江啟臣東勢團結大會 朱立倫籲823全壘打未來接棒盧秀燕

立法院副院長江啟臣今晚在客家山城東勢舉辦團結造勢大會，國民黨主席朱立倫呼籲大家，一定要用最多的不同意罷免票，展現台灣民主的力量，讓7席立委能夠全壘打，全部都保住立法院的席位，在中央配合市長盧秀燕為地方服務，未來更順利完成接棒任務。

國民黨主席朱立倫表示，少數要尊重多數，民主不可以選輸就翻桌重選，如果可以這樣，以後我們的民主課本通通要重寫，不能選輸結果隔年就搞大罷免，那台灣以後就會沒完沒了，所以呼籲大家一定要利用這一次不同意大罷免投票，大家都要投下不同意票，副院長江啟臣領導的7席立委能夠全壘打，全部都保住立法院的席位。

朱立倫話鋒一轉說，這次一定要讓賴清德、讓民進黨好好地的反省，面對目前救災都做不好，國內經濟搞得亂七八糟，跟美國的談判，更是一路輸一路退；特別是台中市最多的工具機產業都是受害最深的中小企業，因為他們不只是被課20%，而是原來多少趴上再加20趴。

因為不是每一個人都在台積電工作，而台積電這些半導體產業，要被逼搬到美國去，台積電未來會變美積電，但台灣有90幾%的人都在這些中小企業工作，這些傳統產業並沒有辦法搬過去的，留在台灣的中小企業，勢必要面對要被多課20%的命運，大家一定緊緊的團結在一起，讓大家過好日子。 朱立倫客家東勢山城籲8/23不同意罷免投票全壘打，留在立院打拚，未來順利接棒盧秀燕。記者黑中亮／攝影

