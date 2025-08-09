雙北首長台中反罷 侯友宜嗆罷免是「惡霸 」蔣萬安批政府不做正事

快訊

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
楊瓊瓔在潭子區潭水亭觀音廟成立反罷後援會，現場聚集超過千人，揮舞「不同意罷免」小扇子。記者陳敬丰／攝影
楊瓊瓔在潭子區潭水亭觀音廟成立反罷後援會，現場聚集超過千人，揮舞「不同意罷免」小扇子。記者陳敬丰／攝影

第二波大罷免投票8月23日還剩下兩周，藍白今天全力支援一級戰區台中市，立法院長韓國瑜、台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、民眾黨主席黃國昌等人現身。侯友宜表示，大罷免就是「惡霸」，霸道的霸；蔣萬安稱，有政府不會做事，甚至不做正事。

台中823遭罷藍委中二顏寬恒、中三楊瓊瓔與中八江啟臣今天晚上同時舉辦反罷造勢，韓國瑜、蔣萬安、侯友宜、黃國昌等人也預計連跑3場。楊瓊瓔在潭子區潭水亭觀音廟成立反罷後援會，現場聚集超過千人，揮舞「不同意罷免」小扇子。

侯友宜說，今天看到全台灣都來相挺，台灣大學前校長管中閔、基隆市長謝國樑都來了。事實上，7月26日人民已經用反罷免票清楚的告訴政府答案，想不到民進黨卻繼續推動惡罷；楊瓊瓔是非常在地的立委，從年輕到現在一直為台中打拚，這樣的立委有理由被罷免嗎？

侯友宜表示，楊瓊瓔推動財政收支劃分法修法，為台中多爭取到261億元，也為新北爭取到300多億元，對建設、社福都很重要，然而還是被叫做「中共同路人」；侯自嘲，他也被叫做中共同路人，但明明台語講得比國語還流利，這就是惡霸。

侯友宜強調，惡霸的「霸」是霸道的「霸」，對於惡霸，一定要繩之以法，要分清楚是非；無差別罷免笑死人，全國甚至全世界都在看，也不要想726過了823就會過，一定要站出來相挺。侯也提到，當天是核三延役公投，罷免要投不同意，公投要同意。

蔣萬安說，去年也有到台中為楊瓊瓔站台，楊是立院最優秀的立委之一，對地方最了解，為醫療、文化、教育、建設用盡心力，鄉親都很清楚，去年才做出正確選擇；但大罷免不是針對楊瓊瓔1個人，而是所有國民黨立委，這就是無差別罷免，選輸翻桌、破壞民主。

蔣萬安強調，民進黨以前自稱「有政府、會做事」，現在看起來是「有政府、不會做事」，甚至是不做正事，不但沒有能力談到更好的關稅稅率，還把心力用在大罷免，讓台灣持續內耗；其他國家都是首長親自向國民報告關稅，台灣竟然是經貿辦公室選擇性透露，20%關稅還要額外疊加稅率。

蔣萬安怒轟，民進黨政府不是像日本一樣積極爭取更好稅率，反而回過頭教訓老百姓、與民眾爭辯，已經徹底站在人民對立面，失職失能，一定要站出來投下不同意罷免；他也提到，當天還有核三延役公投，台中人要勇敢站出來支持公投。

謝國樑、台中前縣長廖了以、國民黨立委柯志恩、無黨籍苗栗縣長鍾東錦等人表示，楊瓊瓔藍白其他立委都非常優秀，大罷免違反公平正義，要用31比0告訴賴清德總統，不要再亂搞。民眾黨立委張啟楷也說，除了罷免投不同意，核三延役要投同意，避免台中空氣繼續變糟。

新北市長侯友宜。記者陳敬丰／攝影
新北市長侯友宜。記者陳敬丰／攝影
台北市長蔣萬安。記者陳敬丰／攝影
台北市長蔣萬安。記者陳敬丰／攝影

