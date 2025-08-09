關稅疊加＋颱風災情無援 黃國昌反罷免轟卓榮泰神隱漠視災民

民眾黨主席黃國昌今天到南投為國民黨立委馬文君站台，他痛批民進黨在過去幾個月表現荒謬且失能，面對美國高關稅及中南部颱風災害應變不力，行政院長卓榮泰甚至神隱，要求大家投票支持馬文君，用選票打醒賴清德政府。

馬文君晚間在埔里鎮恒吉宮「廟口開講」，除黃國昌外，基隆市長謝國樑、立委謝龍介、葉元之、林國成、廖偉翔、羅廷瑋及館長陳之漢到場聲援，展現反對民進黨團結氣勢。

黃國昌表示，今年4月美國對台灣出口商品加徵20%關稅，產業與中小企業面臨嚴重挑戰，執政的民進黨對危機沒有應對策略，反而專注於大罷免。政府對美談判頻繁，卻在最後關頭讓台灣承擔比日本、韓國、歐盟更嚴重的雙重關稅負擔，讓人民成為最大受害者。

7月中南部嚴重風災，黃國昌批評政府對災民漠不關心。嘉義、台南、高雄等地受災民眾通訊中斷，屋頂被颳走，生活陷入困境，賴清德總統卻要災民「厝頂愛自己去補」、「電話會通，去問郭國文」，讓災民失望無助。

黃國昌說，民進黨執意推動「大罷免、大成功」，完全忽略社會的和諧與民眾福祉，7月26日罷免結果以25比0全面失敗，顯示民意對執政黨的不滿，但民進黨仍堅持繼續硬拗，不惜讓社會分裂對立。

行政院長卓榮泰「神隱」，對中南部災情補助款遲遲不到位，甚至「苛扣」地方補助款，形成中央與地方對立，讓受災鄉親權益受損，行政團隊形同失職。

黃國昌強調，民進黨這幾月擺爛，在野黨肩負起國家責任，呼籲南投鄉親8月23日投票支持馬文君，讓她繼續在立法院監督政府、捍衛民權。黃國昌強調，「台灣是大家的，不是民進黨的，讓我們用選票打醒賴清德政府，讓民進黨回歸為人民服務的正確軌道。」 國民黨立委馬文君在埔里廟口開講，黃國昌、館長、葉元之、謝龍介等人站台力挺。圖／立委馬文君提供

