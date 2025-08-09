影／楊瓊瓔潭子反罷免造勢 狂粉叫囂鬧場遭警壓制帶走

立法委員楊瓊瓔今天晚上在台中市潭水觀音亭反罷免造勢活動，活動開始前，一名民眾情緒激動在廣場叫囂，遭到現場員警壓制帶走，這位民眾自稱是楊瓊瓔的支持者，自認情緒正常卻被不理性對待，隨後在員警安撫下情緒緩和。

潭水亭今天晚上聚集的上百位民眾支持反罷免，稍晚館長與民眾黨主席黃國昌將會到場為楊瓊瓔助講。 立委楊瓊瓔在台中潭水觀音亭舉辦反罷免造勢，吸引不少民眾到場參加。記者黃仲裕／攝影

