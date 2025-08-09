快訊

攝影中心／ 記者黃仲裕／台中即時報導
立委楊瓊瓔在台中潭水觀音亭舉辦反罷免造勢，民眾鬧場遭警察壓制。記者黃仲裕／攝影
立委楊瓊瓔在台中潭水觀音亭舉辦反罷免造勢，民眾鬧場遭警察壓制。記者黃仲裕／攝影

立法委員楊瓊瓔今天晚上在台中市潭水觀音亭反罷免造勢活動，活動開始前，一名民眾情緒激動在廣場叫囂，遭到現場員警壓制帶走，這位民眾自稱是楊瓊瓔的支持者，自認情緒正常卻被不理性對待，隨後在員警安撫下情緒緩和。

潭水亭今天晚上聚集的上百位民眾支持反罷免，稍晚館長與民眾黨主席黃國昌將會到場為楊瓊瓔助講。

立委楊瓊瓔在台中潭水觀音亭舉辦反罷免造勢，吸引不少民眾到場參加。記者黃仲裕／攝影
立委楊瓊瓔在台中潭水觀音亭舉辦反罷免造勢，吸引不少民眾到場參加。記者黃仲裕／攝影

罷免 楊瓊瓔

相關新聞

823投票避免趙少康亮票事件再發生 中選會提醒最高罰20萬

全國性核三重啟公投8月23日投票，中選會提醒3件事不能發生，包括禁將公投票外物品投入票匭，或故意撕毀公投票；禁止圈定後出...

關稅疊加＋颱風災情無援 黃國昌反罷免轟卓榮泰神隱漠視災民

民眾黨主席黃國昌今天到南投為國民黨立委馬文君站台，他痛批民進黨在過去幾個月表現荒謬且失能，面對美國高關稅及中南部颱風災害...

影／楊瓊瓔潭子反罷免造勢 狂粉叫囂鬧場遭警壓制帶走

立法委員楊瓊瓔今天晚上在台中市潭水觀音亭反罷免造勢活動，活動開始前，一名民眾情緒激動在廣場叫囂，遭到現場員警壓制帶走，這...

胡志強稱江啟臣要接盧秀燕位置 綠委何欣純怒嗆：抹煞公民團體努力

台中市前市長胡志強昨為立法院副院長江啟臣反罷免站台時說，「江啟臣要接盧秀燕的位置」。對此，綠委何欣純今天受訪時認為，國民...

中二罷免總部開張端出水餃酸「比顏寬恒有料」 顏辦回擊了

第二波立委罷免8月23日投票，台中第2選區藍委顏寬恒今天烏日舉辦反惡罷活動，藍委徐巧芯、王鴻薇等人助陣；罷團「中二解顏」...

罷團指和平宣傳遭騷擾 游顥：大量外地人進入南投製造衝突

罷免國民黨立委游顥團體表示，昨晚在夜市和平宣傳遭游顥陣營騷擾、阻礙；游顥說，民進黨中央下動員令，大量外地人進入南投製造仇...

