胡志強稱江啟臣要接盧秀燕位置 綠委何欣純怒嗆：抹煞公民團體努力

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市前市長胡志強（中）昨晚在豐原為立法院副院長江啟臣反罷免站台。記者黃仲裕／攝影
台中市前市長胡志強昨為立法院副院長江啟臣罷免站台時說，「江啟臣要接盧秀燕的位置」。對此，綠委何欣純今天受訪時認為，國民黨是政治操作論述，完全抹煞公民團體辛苦，也抹煞台灣民主奮鬥歷程。

江啟臣昨晚在豐原舉辦團結造勢反罷，胡志強站台力挺時說，提案罷免江啟臣目的就是為了不讓他當未來的台中市長。江啟臣要接盧秀燕的位置，成為未來的市長，他做事可以讓民眾放心，希望823票投反對罷免。

何欣純今天參加罷團「中二解顏」罷免總部開幕茶會加挺，會後受訪時表示，公民團體志工在過去一年來，為了守護台灣民主自由、守護下一代自主發起罷免行動，罷免是公民權利僅限於台灣民主，在這樣價值下民進黨跟公民同行，希望共同推動更民主自由台灣，不要抹煞公民團體努力行為。

至於罷免是否為台中市長前哨戰？何欣純認為，不能陷入這樣邏輯，罷免是公民行動，公民意志能夠在民主台灣社會行使，這是台灣民主可愛地方，國民黨是政治操作論述，完全抹煞公民團體辛苦，也抹煞台灣民主奮鬥歷程。

綠委何欣純今參加罷團「中二解顏」罷免總部開幕茶會力挺。圖／「中二解顏」提供
罷免 江啟臣 胡志強 何欣純 盧秀燕 國民黨 民進黨

