中二罷免總部開張端出水餃酸「比顏寬恒有料」 顏辦回擊了
第二波立委罷免8月23日投票，台中第2選區藍委顏寬恒今天烏日舉辦反惡罷活動，藍委徐巧芯、王鴻薇等人助陣；罷團「中二解顏」今在烏日成立總部，包括綠前立委林靜儀等綠營人士相挺，現場還端出水餃，並稱比顏寬恒「有料」。
顏寬恒辦公室說明，顏寬恒很「有料」，不僅在本屆獲得口袋國會評鑑全院特優立委獎項，且根據「公督盟」公開的網站資料也可以看到，有民眾正向評價，他所提多項提案及連署推動法案也三讀通過，真正照顧到民眾需求，這些從公督盟及立法院等公開網站都可以查到。
顏寬恒今天在烏日舉辦「挺寬恒、反惡罷烏日團結大會」，現場聚集近1500名民眾到場力挺，徐巧芯說，7月26日反罷免投出25比0，對方竟然批評民眾愚蠢，大家8月23日出門投「不同意罷免」，讓他們再輸一次；王鴻薇也強調，1席都不能少，投不同意罷免，守護台灣、守護顏寬恒。
罷團「中二解顏」今早舉辦總部成立茶會，中二前立委林靜儀，以及綠委蔡其昌、何欣純、議員卓冠廷、王立任、曾威、張家銨、林德宇、李天生、張芬郁及名嘴王瑞德、許維智等出席，同呼籲民眾823一定要出門投同意票。林靜儀力挺表示「記得公民團體的努力，不要讓罷團覺得孤單。」
