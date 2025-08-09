快訊

趙露思認「半隻腳跨出演藝圈」 直播哽咽求工作：在這我沒得幹了

MLB／昔7球滿壘爆炸→今11球滿壘守住 曾豪駒看鄧愷威：沒有亂了陣腳

輕颱楊柳路徑曝光！最快下周二發布海警 這兩天最接近台灣

罷團指和平宣傳遭騷擾 游顥：大量外地人進入南投製造衝突

中央社／ 南投縣9日電
國民黨立委游顥（右）。圖／游顥服務處提供
國民黨立委游顥（右）。圖／游顥服務處提供

罷免國民黨立委游顥團體表示，昨晚在夜市和平宣傳遭游顥陣營騷擾、阻礙；游顥說，民進黨中央下動員令，大量外地人進入南投製造仇恨與衝突，還有議員助理「碰瓷」製造爭議。

罷免游顥團體「去游除垢」今天透過新聞稿表示，雲林罷免志工北上支援，昨天晚間在鹿谷夜市靜默舉牌和平宣傳，卻遭游顥陣營騷擾、刻意阻礙志工行動，路過民眾替志工聲援，不料引來游顥團隊媒體主任陳姸馨態度囂張跋扈地針鋒相對，甚至叫罵並叫來警察。

罷免游顥團體表示，陳姸馨行徑顯示游顥團隊自視過高、看不起基層民眾的惡劣態度，更反映缺乏最基本的尊重與民主素養，志工只是靜默表達訴求，聲援民眾也只是行使言論自由，卻換來挑釁與打壓，令人遺憾，如此高傲行為就能窺見游顥團隊對民意的輕蔑與漠視。

陳姸馨表示，當時團隊依法申請集會遊行在鹿谷夜市拜票，民進黨南投縣議員陳玉鈴的公費助理帶著一群雲林罷團成員也在夜市發文宣，由於對方超過3人，她詢問對方有無申請集會遊行，對方回答沒有，由於場地是他們合法申請使用，她希望對方能否到馬路對面。

陳姸馨說，溝通過程好好講，但突然有人把他們文宣丟在地上，然後衝過來指她在兇罷團志工，這招完全就是陳玉鈴曾說過的「碰瓷」手法；對方沒依法申請場地，還另找路人演出所謂伸張正義，現在還想對她、對游顥團隊抹黑攻擊，「你們是知法犯法還是法盲」。

「去游除垢」成員下午在南投市、名間鄉、竹山鎮車隊掃街，沿途向民眾傳達「同意罷免」，晚間則邀網紅節目「女神下午茶」到名間鄉夜市與民眾互動，由節目主持人攜手縣議員陳玉鈴以輕鬆對談方式暢談民主、民生與南投未來，讓更多鄉親了解罷免游顥的必要性。

游顥今天上午由新北市長侯友宜陪同菜市場掃街，侯友宜表示，游顥積極回應地方需求，成功爭取超過新台幣138億元建設經費，成績有目共睹並獲評鑑優質立委；國民黨立委吳宗憲中午陪同游顥掃街表示，游顥團隊依法申請集會，罷團卻派人鬧場煽動對立。

罷免 游顥 罷團 國民黨 民進黨

延伸閱讀

影／日本關稅僅15%！侯友宜批中央談判不力 台灣恐陷20%+N重壓

成大教授自稱「亦師亦友」挺罷免 游顥辦打臉：無交情

影／戴墨鏡批賴「三無總統」 羅智強反罷免親曝又悲又怒1遭遇

影／南投反罷宣講 高金素梅為「這群人」怒斥賴清德

相關新聞

823投票避免趙少康亮票事件再發生 中選會提醒最高罰20萬

全國性核三重啟公投8月23日投票，中選會提醒3件事不能發生，包括禁將公投票外物品投入票匭，或故意撕毀公投票；禁止圈定後出...

中二罷免總部開張端出水餃酸「比顏寬恒有料」 顏辦回擊了

第二波立委罷免8月23日投票，台中第2選區藍委顏寬恒今天烏日舉辦反惡罷活動，藍委徐巧芯、王鴻薇等人助陣；罷團「中二解顏」...

罷團指和平宣傳遭騷擾 游顥：大量外地人進入南投製造衝突

罷免國民黨立委游顥團體表示，昨晚在夜市和平宣傳遭游顥陣營騷擾、阻礙；游顥說，民進黨中央下動員令，大量外地人進入南投製造仇...

決戰中台灣823罷免 公民團體「嘉人義起」跨區聲援助陣

第二波針對中台灣7名藍營立委的罷免投票23日登場。來自非罷免選區的公民團體「嘉人義起」，延續跨區聲援行動，目前投入台中市...

羅明才邀謝國樑反罷 大聲告訴賴總統「人民受夠了」

823第二波罷免即將進入最後階段，國民黨立委羅明才今天邀請基隆市長謝國樑到新店家樂福外拜票。羅明才指出，棒球打到九局下半...

823投票將至 民進黨新北黨部新店陪罷團堅持到最後

823第二波罷免將至，民進黨新北黨部主委蘇巧慧今天邀請民進黨代理祕書長何博文、立法院民進黨黨團幹事長吳思瑤、在地議員陳永...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。