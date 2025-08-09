決戰中台灣823罷免 公民團體「嘉人義起」跨區聲援助陣
第二波針對中台灣7名藍營立委的罷免投票23日登場。來自非罷免選區的公民團體「嘉人義起」，延續跨區聲援行動，目前投入台中市、南投縣協助動員與宣傳，期盼推動823「破蛋」成功。
「嘉人義起」發起人曾奕豪表示，雖然7月26日第一波罷免結果不盡理想，但各地罷免團隊並未退縮，「嘉人義起」已陸續深入罷免選區，並將在投票前2周與地方團隊並肩作戰。
他指出，726罷免後，藍營立委推進國會擴權、中配居留年限縮減及依親健保等爭議政策，涉及國家安全與全民權益，必須跨越黨派嚴格監督。
曾奕豪強調，第一波罷免後，多個地方罷免團體成員面臨報復性打壓，823罷免選區更是長期艱困地帶，居民承受政治與社會壓力，不易公開表態，「作為非罷免區公民團體，我們責無旁貸，關鍵時刻必須站出來，提供實質支援，確保民意不因恐懼而噤聲。」
👉823重啟核三公投併第二波罷免
▪ 懶人包／重啟核三吵什麼？ 爭議點、怎麼投、通過門檻一次看懂
▪ 整理包／第二波罷免名單出爐！823投票 7名立委選區報你知
▪ 24+1全數安全下莊 726罷免投票結果看這裡
▪ 圖解罷免／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言