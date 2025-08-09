快訊

決戰中台灣823罷免 公民團體「嘉人義起」跨區聲援助陣

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
第二波針對中台灣7名藍營立委的罷免投票23日登場。來自非罷免選區的公民團體「嘉人義起」，延續跨區聲援行動，目前投入台中市、南投縣協助動員與宣傳。圖／嘉人義起提供
第二波針對中台灣7名藍營立委的罷免投票23日登場。來自非罷免選區的公民團體「嘉人義起」，延續跨區聲援行動，目前投入台中市、南投縣協助動員與宣傳，期盼推動823「破蛋」成功。

「嘉人義起」發起人曾奕豪表示，雖然7月26日第一波罷免結果不盡理想，但各地罷免團隊並未退縮，「嘉人義起」已陸續深入罷免選區，並將在投票前2周與地方團隊並肩作戰。

他指出，726罷免後，藍營立委推進國會擴權、中配居留年限縮減及依親健保等爭議政策，涉及國家安全與全民權益，必須跨越黨派嚴格監督。

曾奕豪強調，第一波罷免後，多個地方罷免團體成員面臨報復性打壓，823罷免選區更是長期艱困地帶，居民承受政治與社會壓力，不易公開表態，「作為非罷免區公民團體，我們責無旁貸，關鍵時刻必須站出來，提供實質支援，確保民意不因恐懼而噤聲。」

