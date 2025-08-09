823投票避免趙少康亮票事件再發生 中選會提醒最高罰20萬
全國性核三重啟公投8月23日投票，中選會提醒3件事不能發生，包括禁將公投票外物品投入票匭，或故意撕毀公投票；禁止圈定後出示內容；禁將公投票攜出投票所。另為確保公民平等獲知選務資訊權益，今年電視廣告及網路宣導影片，都有手語翻譯，保障身心障礙公民的權益。
726罷免投票當天，中廣前董事長趙少康竟在投完票、離開圈票區後，直接打開票紙，主動亮票給媒體拍攝，一路走到票匭後，才對折投入。當時現場選務人員即通知現場的員警處理，北市警察局也報請檢察官偵辦。
中選會今公告投票日注意事項，包括禁止將公投票以外的物品投入票匭，或故意撕毀公投票，違者可處5千元以上、5萬元以下罰鍰；禁止在圈定後將內容出示給他人，違者可處2年以下有期徒刑、拘役，或20萬元以下罰金；禁止將公投票攜出投票所，違者處1年以下有期徒刑、拘役，或1萬5千元以下罰金。
中選會表示，為鼓勵民眾8月23日踴躍投票，並確保公民平等獲知選務資訊的權益，今年電視廣告及網路宣導影片，都有提供手語翻譯服務，保障身心障礙公民的權益。
中選會指出，相關便民措施還包括推出易讀版投票指南手冊、投票時在投票所設有無障礙設施，並提供視障者投票輔助器，協助身心障礙朋友，更能清楚掌握選務資訊，行使公民權利。
宣導影片內容包括投票時間為8月23日上午8時到下午4時，投票請帶國民身分證、印章及投票通知單，但不要攜帶手機進入投票所，6歲以下兒童可一起進入投票所等規範與措施，及選務公開透明的機制與流程說明等。
