羅明才邀謝國樑反罷 大聲告訴賴總統「人民受夠了」

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
國民黨立委羅明才今天邀請基隆市長謝國樑到新店家樂福拜票。記者葉德正／攝影
國民黨立委羅明才今天邀請基隆市長謝國樑到新店家樂福拜票。記者葉德正／攝影

823第二波罷免即將進入最後階段，國民黨立委羅明才今天邀請基隆市長謝國樑到新店家樂福外拜票。羅明才指出，棒球打到九局下半，結果還沒出來，一定要戒慎恐懼，大家都不願看到社會再度撕裂，希望趕快把大惡罷結束，讓人民回歸正常生活，更要大聲告訴賴總統「人民真的受夠了」，趕快回歸理性，跟並多關心人民生活的事情與關稅、民生議題。

謝國樑表示，經歷過726選舉，已經證明民眾非常厭惡頻繁罷免情況，但也擔心大家鬆懈不出來投票。

謝國樑說，羅明才對新店貢獻有目共睹，一定要出來投下不同意罷免票，他也感謝去年10月13日基隆民眾用不同意罷免票，讓他繼續在基隆市府服務。

對於接下來反罷計畫，羅明才說，新店如果沒有在地立委，很多建設都蓋不起來，他肩負新店30幾萬市民的期待，會戰戰兢兢守住、守穩。

有民眾擔心現在有人在宣導823兩張都投同意、有錢吹冷氣，可能產生誤導，羅明才說，823選舉確實有點複雜，但大家普遍受教育情況他很有信心，核三延役就是同意，罷免就是不同意。

罷免 羅明才 謝國樑

