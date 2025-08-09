823投票將至 民進黨新北黨部新店陪罷團堅持到最後

快訊

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
民進黨新北黨部主委蘇巧慧今天邀請民進黨代理祕書長何博文、立法院民進黨黨團幹事長吳思瑤、在地議員陳永福、陳乃瑜，以及公民團體「拔羅波 罷免羅明才」前往新店建國市場掃街拜票。記者葉德正／攝影
823第二波罷免將至，民進黨新北黨部主委蘇巧慧今天邀請民進黨代理祕書長何博文、立法院民進黨黨團幹事長吳思瑤、在地議員陳永福、陳乃瑜，以及公民團體「拔羅波罷免羅明才」前往新店建國市場掃街拜票，蘇巧慧指出，即使726罷免投票結果不如預期，是民進黨不會放棄，將扛起責任與公民同行，和民團一起堅持到最後，展現守護台灣憲政民主的決心。

何博文表示，面對823第二波罷免活動，民進黨中央將多線齊發，由立法院黨團與所有縣市議員，在各地方用徒步掃街深入鄰里，以「百萬雄兵」的姿態，走入基層、鄰里，陪同罷團完成這次神聖的民主深化任務，也強調不只在新店，今天在7個罷區，都有民進黨的黨公職陪伴民團志工，進行徒步掃市場、定點宣講，或者是舉辦客廳會、座談會，從早到晚不間斷，一定要完成這次神聖的民主任務。

今日掃市場行程為日前南部風災及連日豪雨暫告段落後，民進黨首場公開掃街行程，由新北黨部發起，蘇巧慧表示，過去一年因藍白國會擴權、立院毀憲亂政，公民發起罷免護台運動，雖然726的結果遭受挫折，但是我們深知民主歷程的不容易，台灣人不會放棄。

蘇巧慧說，大家都知道31個罷免區原本就是藍白占優勢的選區，要在在藍白占優勢的選區打勝仗本就不容易，但她還是深深感謝所有的公民團體站出來，為台灣民主發出聲音，8月23日的7個罷區，都是二階段連署需要補件的區域，屬於艱困中的艱困區，她呼籲大家一起關注，懇請大文山地區的朋友要踴躍投票，要讓藍白立委看見，艱困選區中，依然有許多人不認同藍白毀憲亂政的種種作為。

蘇巧慧強調，其實當公民團體站上街頭以後，藍白立委就正常許多，亂凍的預算被解凍，惡意擋下的國防預算也恢復正常，甚至國民黨也開始聲稱反共，由此可見，公民的聲音與意見對民主非常重要，也因此在823的罷免運動中，針對7個罷免區民進黨都依然會堅守同樣的態度，表達對「台灣優先、民主憲政要維護」的清楚立場，所以她也很希望所有台灣人民可以理解，這一場運動自始至終都是希望台灣的憲政、台灣的民主能夠有秩序的發展，也希望國會中113位立法委員，都能夠堅守台灣優先的價值。

吳思瑤說，她新店可以說是國民黨的「雙主場」，不只是羅明才立委的本命區，新店更是國民黨的優勢區，因此未來面對的挑戰必定艱辛，但他們依然會持續努力，與公民團體走完最後一哩路。

罷免 何博文 吳思瑤

