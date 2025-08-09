726罷免肅殺之氣太重！發823公投通知單 鄰里長喊「戒慎恐懼」
823核三研議公投倒數2周，投票通知單與公投公報近日陸續寄送，桃園因726罷免曾傳公告夾帶特定參選疑雲，鄰里長對此次投票通知單和公報發放工作戒慎恐懼，大多親送民眾手中，若萬不得已只能放信箱，過程也會拍照錄影存證自保，坦言工作比之前更花時間。
桃園726罷免投票前夕，中壢傳出鄰長派發罷免公告時夾帶特定陣營文宣，另有鄰里長將整疊未派發的公告與文宣綁在一起，2起事件引發藍綠輪戰，民進黨與罷團質疑行政不中立，國民黨反擊是綠營自導自演；桃園市選舉委員會則會同警方調查，2案均依選舉罷免法移送桃園地檢署偵辦。
事件爆發後，其他地區鄰里長也陸續因民眾信箱同時塞有公告與文宣被質疑，有人花了半天時間解釋，也有人調出社區監視器自清，坦言支援選務工作不輕鬆。
有里長指出，公告或公報發送時間多在白天，民眾上班不在家，除非有管理員代收，否則一般都投遞信箱。然而，信箱並非投遞公告專屬空間，也可能被投遞廣告單或文宣民眾看到公告跟文宣混在一起就質疑行政不中立，實在冤枉。
另有里長表示，上次726罷免投票肅殺之氣太重，小瑕疵都被放大解釋。此次公投選情沒有上次激烈，投遞工作大致順利，但為了避免爭議，鄰里長們還是很小心，事前會問清楚程序，也盡量將公報和通知單交到本人手中，萬不得已放信箱，也會錄影存證，避免事後解釋不清。雖然投遞工作不至於找不到人做，但投遞所花時間比原本長許多。
