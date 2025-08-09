快訊

批賴清德說關稅保密「疊加卻又放消息」 賴香伶：還有多少資訊未揭露？

運動科學「帶計畫帶財」 解密台師大運休學院的話語權

「歌手」冠軍出爐！A-Lin墊底網友怒了：被做掉！彭佳慧洩密自責哭了

聽新聞
0:00 / 0:00

超級母雞來了！蔣萬安助攻盧秀燕反惡罷 今南下台中守住3藍委

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市長蔣萬安參加國民黨在凱達格蘭大道舉辦的「725不同意罷免選前之夜」。記者林伯東／攝影。報系資料照
台北市長蔣萬安參加國民黨在凱達格蘭大道舉辦的「725不同意罷免選前之夜」。記者林伯東／攝影。報系資料照

726首波大罷免投票，藍營24席立委全保住，面對823第二波藍委罷免案，因台中市長盧秀燕出訪，台北市長蔣萬安化身「最強母雞」今南下台中替江啟臣顏寬恒楊瓊瓔3藍委站台催票，力拚再贏1次。

盧秀燕日前無預警宣布出訪澳洲，這是今年繼日本之後的第二趟出訪行程，更是在台美關稅對等政策剛公布、地方對中央經貿政策反彈聲浪未歇之際，盧秀燕拓展國際空間的外交之旅，頗具政治意涵。

全台大罷免行動8月23日有7位藍委罷免案投開票，包括新北市立委羅明才、新竹縣立委林思銘、台中市立委顏寬恒、楊瓊瓔、江啟臣、南投縣立委馬文君、游顥等，共7席藍委面臨罷免挑戰。

蔣萬安在第一波罷免中，成功守住台北市5席立委，創下近6成的投票率，也保住「本命區」反惡罷成績輝煌，蔣萬安日前對美關稅20%出爐後，喊話賴清德總統停止823第二波大罷免，之後以實際行動，上周赴新北力挺立委羅明才，這一周南下台中市。

今天台中登場的藍營反罷免場，晚間6時開始，包括顏寬恒「挺寬恒反惡罷」守護民主龍井區團結晚會、楊瓊瓔「反惡罷，潭子再贏一次」晚會、江啟臣東勢團結晚會，除了蔣萬安，還有立法院長韓國瑜、國民黨主席朱立倫以及民眾黨蔡壁如等人會登台助講反惡罷。

罷免 蔣萬安 盧秀燕 顏寬恒 楊瓊瓔 江啟臣

延伸閱讀

江啟臣台中辦反罷免造勢 罷團路口宣傳盼返鄉投票

蔣萬安父親節陪「大寶」聊功課 坦言「這一科」太難了：我沒辦法

盧秀燕2400元粉底液有啥好吵？剖析嫌貴心理 人妻網紅喊：正常價位

少棒／東園國小進軍威廉波特 蔣萬安：凱旋歸國吃大餐

相關新聞

超級母雞來了！蔣萬安助攻盧秀燕反惡罷 今南下台中守住3藍委

726首波大罷免投票，藍營24席立委全保住，面對823第二波藍委罷免案，因台中市長盧秀燕出訪，台北市長蔣萬安化身「最強母...

鄭朝方被諷「林智堅2.0」 林思銘：只會到處收割政績

823藍委罷免案進入倒數，國民黨立委林思銘今日劍指竹北市長鄭朝方，表示鄭朝方被新竹鄉親譏為「林智堅2.0」，真是毫無違和...

影／江啟臣幕僚陪比亞迪高層餐敘 王淺秋：被故意設局

媒體人王淺秋今天晚上前往豐原樂天宮為立法院副院長江啟臣站台宣傳反罷免。她表示，江啟臣幕僚日前被拍到與比亞迪高層餐敘是被故...

藍白合反罷免 蔡壁如「美課我20%關稅」：823再給賴清德一次教訓

第二波立委罷免8月23日投票，民眾黨前立委蔡壁如今晚為台中二選區國民黨立委顏寬恒反罷免晚會站台，展現藍白合氣勢。蔡壁如說...

大咖站台！江啟臣豐原團結造勢晚會 韓國瑜、胡志強現身強力助講

立法院副院長江啟臣今晚在豐原樂天宮舉辦團結造勢晚會，請來立法院長韓國瑜、前台中市長胡志強等大咖助講，邀請大家一起站出來，...

呼籲罷免投不同意 謝龍介指最擔心賴總統「做1事」：覺得在野黨有理

第二波立委罷免8月23日投票，藍委謝龍介今晚為中二選區藍委顏寬恒反罷免晚會站台時說，「罷免投票不同意，一人一萬等領錢」。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。