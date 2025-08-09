超級母雞來了！蔣萬安助攻盧秀燕反惡罷 今南下台中守住3藍委

726首波大罷免投票，藍營24席立委全保住，面對823第二波藍委罷免案，因台中市長盧秀燕出訪，台北市長蔣萬安化身「最強母雞」今南下台中替江啟臣、顏寬恒、楊瓊瓔3藍委站台催票，力拚再贏1次。

盧秀燕日前無預警宣布出訪澳洲，這是今年繼日本之後的第二趟出訪行程，更是在台美關稅對等政策剛公布、地方對中央經貿政策反彈聲浪未歇之際，盧秀燕拓展國際空間的外交之旅，頗具政治意涵。

全台大罷免行動8月23日有7位藍委罷免案投開票，包括新北市立委羅明才、新竹縣立委林思銘、台中市立委顏寬恒、楊瓊瓔、江啟臣、南投縣立委馬文君、游顥等，共7席藍委面臨罷免挑戰。

蔣萬安在第一波罷免中，成功守住台北市5席立委，創下近6成的投票率，也保住「本命區」反惡罷成績輝煌，蔣萬安日前對美關稅20%出爐後，喊話賴清德總統停止823第二波大罷免，之後以實際行動，上周赴新北力挺立委羅明才，這一周南下台中市。

今天台中登場的藍營反罷免場，晚間6時開始，包括顏寬恒「挺寬恒反惡罷」守護民主龍井區團結晚會、楊瓊瓔「反惡罷，潭子再贏一次」晚會、江啟臣東勢團結晚會，除了蔣萬安，還有立法院長韓國瑜、國民黨主席朱立倫以及民眾黨蔡壁如等人會登台助講反惡罷。

商品推薦