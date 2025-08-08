鄭朝方被諷「林智堅2.0」 林思銘：只會到處收割政績

823藍委罷免案進入倒數，國民黨立委林思銘今日劍指竹北市長鄭朝方，表示鄭朝方被新竹鄉親譏為「林智堅2.0」，真是毫無違和。他認為凡走過必留下痕跡，歷史不容恣意抹滅，在竹北市，到處充斥著將「鄭朝方」三個字印在每個建設落款上，不斷地自吹自擂，說是要避免政績被搶。實際上是搶功掛名、樣樣自誇、到處收割，連基本的事實與公道都不願面對。

林思銘問鄭朝方，鄭是否知道，鄭口中引以為傲的「博愛籃球場」，根本不是鄭任內的爭取成果？早在2020年4月22日，也就是他當選立委第一年，就已經與時任竹北市長何淦銘、時任客委會主委李永得，縣議員張珈源、竹北市民代表蔡蕥鍹、鄭建村等關心這座球場的地方民意代表一同前往現場勘查，現場李主委即明確允諾會補助近2000萬的工程經費。更別說當天還有民進黨籍的議員蔡蕥鍹與張珈源一同參與，全程皆有照片、記錄與媒體白紙黑字報導為證，這樣版上釘釘的客觀事實，鐵證如山。

林思銘也說，鄭朝方在2020年立委選舉落選後，即對竹北建設漠不關心，但是竹北市民是良善的，於2022年給鄭機會擔任竹北市長，鄭理應用心市政而不應收割後就完全抹滅前任市長及立委的努力。鄭不問青紅皂白，竟然將過去何前市長時期的市公所，與他以及所有關心的地方民意代表齊心協力的成果全數收割為己有。更惡劣的是，現在為了沒有正當性的罷免，竟然睜眼說瞎話、毫無廉恥地扭曲事實。如此造謠行徑，不但失格，更失德。

林思銘提到，鄭朝方把客委會規劃補助70個客庒地區的「禾埕專案計畫」，說得好像只有鄭一人努力，而其他人都沒有出力。他認為，這是有失公允的，尤其是付出努力規劃提出補助申請的何前市長團隊也不會認同。請問鄭會不知這是前任市公所團隊與立委共同爭取的經費嗎？

林思銘強調，他與何淦銘在2020年就爭取及前往現場勘查時，請問鄭朝方在哪裡？就只是剛好在鄭任內接手依原計畫發包執行罷了。更荒謬的是，鄭口口聲聲說立委「未曾參與」，請問鄭市公所的活動，有發文通知幫忙爭取經費的何淦銘及立委參加嗎？

林思銘說，要奉勸鄭朝方，政治可以競爭，但不能不擇手段、不講道義。為了罷免硬拗搶功、惡意造謠，不僅無助於城市建設，反而揭穿浮誇的真面目。

林思銘總結，敬告鄭朝方，請不要再繼續為了罷免造謠抹黑，否則他無所畏懼，必定會一一揭穿鄭謊言背後的真相，讓全竹北的鄉親看清楚，誰是真正在為地方努力付出，而誰又是僅會靠出一張嘴表演搶功的政治投機客。

