影／江啟臣幕僚陪比亞迪高層餐敘 王淺秋：被故意設局

媒體人王淺秋今天晚上前往豐原樂天宮為立法院副院長江啟臣站台宣傳反罷免。她表示，江啟臣幕僚日前被拍到與比亞迪高層餐敘是被故意設局。

王淺秋說，江啟臣爭取捷運與高速公路各項交通建設，是一名好的立委，對手推動罷免，民眾應該站出來力挺投下反對罷免。

