影／江啟臣幕僚陪比亞迪高層餐敘 王淺秋：被故意設局

攝影中心／ 記者黃仲裕／台中即時報導
媒體人王淺秋表示，江啟臣幕僚與比亞迪高層餐敘是被設局。記者黃仲裕／攝影
媒體人王淺秋表示，江啟臣幕僚與比亞迪高層餐敘是被設局。記者黃仲裕／攝影

媒體人王淺秋今天晚上前往豐原樂天宮為立法院副院長江啟臣站台宣傳反罷免。她表示，江啟臣幕僚日前被拍到與比亞迪高層餐敘是被故意設局。

王淺秋說，江啟臣爭取捷運與高速公路各項交通建設，是一名好的立委，對手推動罷免，民眾應該站出來力挺投下反對罷免。

罷免

延伸閱讀

影／江啟臣宣傳反罷免 胡志強：對手不讓他當未來市長

大咖站台！江啟臣豐原團結造勢晚會 韓國瑜、胡志強現身強力助講

江啟臣豐原團結晚會 吸引民眾到場力挺

中八江啟臣今晚豐原團結造勢晚會 韓國瑜與胡志強助講反罷

相關新聞

鄭朝方被諷「林智堅2.0」 林思銘：只會到處收割政績

823藍委罷免案進入倒數，國民黨立委林思銘今日劍指竹北市長鄭朝方，表示鄭朝方被新竹鄉親譏為「林智堅2.0」，真是毫無違和...

影／江啟臣幕僚陪比亞迪高層餐敘 王淺秋：被故意設局

媒體人王淺秋今天晚上前往豐原樂天宮為立法院副院長江啟臣站台宣傳反罷免。她表示，江啟臣幕僚日前被拍到與比亞迪高層餐敘是被故...

藍白合反罷免 蔡壁如「美課我20%關稅」：823再給賴清德一次教訓

第二波立委罷免8月23日投票，民眾黨前立委蔡壁如今晚為台中二選區國民黨立委顏寬恒反罷免晚會站台，展現藍白合氣勢。蔡壁如說...

大咖站台！江啟臣豐原團結造勢晚會 韓國瑜、胡志強現身強力助講

立法院副院長江啟臣今晚在豐原樂天宮舉辦團結造勢晚會，請來立法院長韓國瑜、前台中市長胡志強等大咖助講，邀請大家一起站出來，...

呼籲罷免投不同意 謝龍介指最擔心賴總統「做1事」：覺得在野黨有理

第二波立委罷免8月23日投票，藍委謝龍介今晚為中二選區藍委顏寬恒反罷免晚會站台時說，「罷免投票不同意，一人一萬等領錢」。...

公審親情？青鳥女兒掌摑父親逼表態 館長怒轟社會被綠營撕裂

館長陳之漢今天到南投縣鹿谷鄉，為國民黨立委游顥站台，館長痛批民進黨讓台灣社會對立加劇。一名70歲的父親向青鳥成員女兒自稱...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。