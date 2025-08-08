聽新聞
公審親情？青鳥女兒掌摑父親逼表態 館長怒轟社會被綠營撕裂

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
網紅館長陳之漢痛批民進黨造成撕裂，竟有青鳥女兒對父親連打三巴掌，被迫自我認同。圖／本報資料照片
網紅館長陳之漢痛批民進黨造成撕裂，竟有青鳥女兒對父親連打三巴掌，被迫自我認同。圖／本報資料照片

館長陳之漢今天到南投縣鹿谷鄉，為國民黨立委游顥站台，館長痛批民進黨讓台灣社會對立加劇。一名70歲的父親向青鳥成員女兒自稱「我是中國人」，竟遭女兒連摑三巴掌，還被逼在鏡頭自我認同，影片還上傳網路公審，「這是民主嗎？不是！台灣怎麼會變成這樣？」

館長直言，網路世代流行的「公審文化」，不少青鳥族群為博取流量、按讚，甘當「青鳥男神、青鳥女神」，藉由網路聲量累積政治資本後，就能獲取龐大資源，「合法吃免錢的飯」。他舉例，有人拿兩千三百萬元舉辦活動，還有人開書店獲補助六千萬元，「講白一點就是民進黨書店」，這些錢最終來自納稅人。

他批評，民進黨執政八年，靠總統與立院多數優勢，推出多筆動輒八千億元的特別預算，八年共掏空國庫兩兆六千億元，卻讓南投等地方「九年來毫無改變」。若沒有在野黨立委把關，人民血汗錢恐被隨意搬空。他更點名近期傳出的「十二兆對美投資」，質疑是掏空台灣、買軍火圖利軍火商，「這是合法的貪污」，並反問為何美國不反過來投資台灣十二兆。

館長也提到，民進黨內鬥不斷，從八炯到曹興誠爭議，都在「揭對方瘡疤」，但七二六罷免案已讓人民表態「不買單」。他強調，台灣面臨激烈國際競爭，中國大陸科技與經濟已領先超過十年，不是台灣人不優秀，是被民進黨錯誤執政拖垮。

他呼籲，過去民進黨喊「國民黨不倒，台灣不會好」，如今要反過來，「民進黨不倒，台灣不會好」。要在八二三罷免案與選舉中全力動員，「讓賴清德絕望，不只要贏，還要讓他看不到車尾燈」。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

立委游顥今天在鹿谷鄉舉辦「守護南投開講」，要求鄉親用不同意罷免票，讓民進黨反省。圖／民眾提供
立委游顥今天在鹿谷鄉舉辦「守護南投開講」，要求鄉親用不同意罷免票，讓民進黨反省。圖／民眾提供

