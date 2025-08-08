中八江啟臣今晚豐原團結造勢晚會 韓國瑜與胡志強助講反罷

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
823反惡罷最後兩周！立法院副院長江啟臣今晚在豐原舉辦團結造勢晚會。圖／民眾提供
823反惡罷最後兩周！立法院副院長江啟臣今晚在豐原舉辦團結造勢晚會。圖／民眾提供

823反惡罷最後兩周！立法院副院長江啟臣今晚在豐原山城陸續舉辦團結造勢晚會，請來立法院長韓國瑜、前台中市長胡志強等大咖助講，邀請大家一起站出來，用行動力挺江啟臣，出門投下「不同意罷免」，一起用行動反惡罷，用選票護民主，一起守護豐原山城。

中八選區立委江啟臣自今天8日起到10日，分別於豐原、東勢、石岡連辦3場活動，除請來立法院長韓國瑜外，今晚更邀請前台中市長胡志強等人助陣反罷，江啟臣更提前在臉書貼文指出，「20%的中美關稅只是表面，其實是中小企業的存活關鍵，更是台灣製造業競爭力的轉折點！」

江啟臣指出，近日接到不少傳產業者來訊，都擔憂8月7日美國「對等關稅」正式生效的衝擊，產業界告訴我：「這不是表面上的20%，而可能是壓垮中小企業的最後一根稻草。」因此上周他已發函行政院，提出六項建議，涵括談判、金融、租稅、拓銷、升級到人力培育，全方位協助產業應變已刻不容緩，別等到產業倒一片才說要補救，真的會太遲。

江啟臣以工具機為例，指出台灣輸美原本就有4.4%的關稅，現在還要再加上對等關稅20%，總稅負實為24.4%；而對手日、韓和美國簽有自由貿易協定，所以原本是0關稅，被課對等關稅後為15%；讓人憂心的是，目前政府還沒給出完整的資訊與配套，政策透明度極低、不確定性太高，企業只能自行摸索應對。

但民進黨上下只想到要大罷免，不為產業界說話，江啟臣表示，事實上台灣與日韓出口美國的關稅，差距不是5%，而是9.4%，「這已是生存與淘汰的距離。」現在已有業者收到進口商要求「分攤20%的費用」，導致台廠接單競爭力遭拉開。

