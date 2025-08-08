金融時報：台灣憂大陸從內部接管 大罷免加劇分裂正中北京下懷

金融時報駐台記者席佳琳（Kathrin Hille）7日報導，西方聚焦共軍入侵台灣風險的同時，台灣人更擔心的是，北京可能透過國內滲透來顛覆國家，利用長期存在的文化與經濟連結培養內應，並架空民選政府的權力。報導以「台灣人為何擔心中國可能從內部接管」為題，介紹大罷免誕生的背景，以及台灣分裂加劇的矛盾。

華府智庫蘭德公司台灣問題專家黑考特（Scott Harold）表示：「中國長期以來一直利用台灣複雜的歷史與政治局勢，削弱其內部團結。而台灣在建立足以抵禦這類手段的政治與社會凝聚力方面，仍面臨困難。」

報導訪問投入大罷免的民間人士，在726遭遇慘敗後表示，「中國大陸與國際觀察家看到投票結果，會認為台灣選民已支持親中立場」。

台大國發所政治學家納赫曼（Lev Nachman）評論時局表示：「我從未見過台灣如此分裂。」

報導指習近平對台策略延續中共慣用套路，結合利誘、欺騙與施壓等手段。這種手法在1949年國共內戰中達到巔峰，當時解放軍說服國民黨駐北京指揮官不戰而降。

近年來，中國學者建議中共套用這種「北平模式」來奪取台灣。環球時報前總編胡錫進曾表示，中國應該將台灣「黎巴嫩化」，也就是煽動內亂，使社會陷入混亂，為北京接管做好準備。

報導指出，北京正加強從內部削弱台灣的多重手段，除拒與民進黨政府對話，推動「融合發展」分化社會外，還透過觀光與農產品市場壓力影響民意，出資邀請里長赴中、資助青年創業及宗教交流，以強化文化與情感連結。

中共鎖定國軍統戰滲透，招募現役軍官為間諜；2024年涉共諜起訴人數達64人。國安局今年1月表示，過去一年，中國向台灣散布的假訊息數量增加60%。社群平台如TikTok在語言相通下加速影響台灣年輕世代。國台辦還接觸台商，要求捐款支持在野黨並返台動員反民進黨選票。

報導回顧去年1月，國民黨在立法院取得最大席次，隨即與民眾黨結盟，推動多項爭議修法，包括削弱行政與司法權、擴張立法權。當最高法院裁定修法違憲後，藍白提高大法官裁決的法定人數門檻，並杯葛總統提名，導致法院因人數不足而癱瘓。

其他舉動還包括史無前例刪減預算，將資金由中央改撥至多數由國民黨執政的地方政府，以及提出限制台灣軍力反擊中國侵擾的法案，聲稱可降低衝突風險。這些舉措引發與民進黨的衝突並激化民間不滿，民進黨立委批評國民黨是在照習近平的劇本奪權，雖遭否認，但罷免國民黨立委的連署迅速升溫。

然而報導也說，賴清德總統展開全國團結十講，表面上是凝聚民心以應對中國威脅，但言辭對與中國有情感連結者毫無包容空間。他將追求國家團結比喻為鍛鐵過程，必須「去除雜質」。國民黨趁機抨擊民進黨為「綠共」，甚至將其比作納粹，稱賴為獨裁者。

中國迅速利用這場內鬥，國台辦旗下官媒與社群帳號大肆宣傳，將大罷免投票解讀為否定賴政府「獨裁」。

愈來愈多人警告，台灣內部分裂正中中共下懷。民進黨前立委林濁水日前呼籲黨內，疑神疑鬼肅殺凌厲，會把中間選民給嚇壞。

樂觀人士則相信台灣最終能重新凝聚共識。淡江大學政治學者James Chen認為，罷免結果展現台灣選民的判斷力與成熟度。他表示，民進黨與賴清德總統應提出更好的方案，才能真正團結國家，但也警告若在野黨無法回應民意，「2028年就無法重返總統大位」。

商品推薦