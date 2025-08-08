聽新聞
0:00 / 0:00

台中456罷團站大雅路口集結！宣傳中8、2、3三區同意罷免

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
中二解顏、中三拒瓔、中八一罷擊臣的8月23日罷免決戰，今天聯合發起路口宣傳行動。圖／民眾提供
中二解顏、中三拒瓔、中八一罷擊臣的8月23日罷免決戰，今天聯合發起路口宣傳行動。圖／民眾提供

由中二解顏、中三拒瓔、中八一罷擊臣的8月23日罷免決戰，聯合發起路口宣傳行動，今天清晨7點半，選在大雅區中清路五段與東大路，集結中四、中五、中六罷免團體進入倒數階段，民進黨團總召王立任、市議員黃守達與嘉人義起等公民團體，象徵「全台中罷團連線」團結出擊，呼籲選民823罷免8、2、3區的現任爭議立委。

前來支援的中4、5、6罷團代表表示，從去年底以來，立法院亂象層出不窮，表決黑箱、程序失序，嚴重傷害民主制度。引起許多公民站上街頭，雖然726投票結果不理想，但是他們沒有放棄，轉換其他形式繼續關心台灣，今天也特別來聲援中2、3、8罷團，除了希望給他們支持鼓勵以外，也是前來拜託所有選民823是最後關鍵的一戰，勇敢出門投票同意罷免。

市議員王立任、黃守達到場聲援指出，立法院正在進行擴權2.0，破壞三權分立及五院制度，要讓中華民國變成立法院獨大，甚至已經公然告訴大家憲法判決可以不用遵守，嚴重傷害中華民國，呼籲所有在乎中華民國，在乎台灣的人民， 8月23號一定要站出來投票，罷免江啟臣、顏寬恒、楊瓊瓔，823罷免8、2、3。

今天不少民眾一早不畏炎熱也不懼打壓，參與舉牌揮旗、高喊口號，呼籲要選民站出來投下同意罷免票；罷團表示，「這不只是中二、中三、中八的事，而是整個台中人共同的責任。8月23日，我們要一起站出來，讓台中回到正軌！」罷團並指出，選票是人民手中唯一的制衡力量，此次聯合路口宣傳不僅是向社會展現罷免決心，也希望鼓勵更多選民返鄉投票，用行動終結惡質政治。

中三選區立委楊瓊瓔則指出，從去年發動大罷免至今，整個社會已經被迫陷入仇恨和對立，政治的不安定，迫使人民用自己的行動去捍衛所支持的價值，823不只有罷免這樣的政治撕裂議題，更有與台中息息相關的能源政策公投，對台中市民而言更加敏感而重要，人民一直希望社會恢復祥和穩定，共同應變天災和關稅的衝擊。

中二解顏、中三拒瓔、中八一罷擊臣的8月23日罷免決戰，今天聯合發起路口宣傳行動。圖／民眾提供
中二解顏、中三拒瓔、中八一罷擊臣的8月23日罷免決戰，今天聯合發起路口宣傳行動。圖／民眾提供
中二解顏、中三拒瓔、中八一罷擊臣的8月23日罷免決戰，今天聯合發起路口宣傳行動。圖／民眾提供
中二解顏、中三拒瓔、中八一罷擊臣的8月23日罷免決戰，今天聯合發起路口宣傳行動。圖／民眾提供

罷免

延伸閱讀

好危險！ 神岡居民每天行車閃坑洞 民代爭取重鋪路面年底完工

楊瓊瓔現勘台中后里農損 促農糧署簡化救助流程

暴雨災情潭子龍興巷邊坡二度崩塌 楊瓊瓔勘災促速復建整治

楊瓊瓔成立反惡罷後援會 過來人警告：別以為726贏了823就安全

相關新聞

鄭朝方被諷「林智堅2.0」 林思銘：只會到處收割政績

823藍委罷免案進入倒數，國民黨立委林思銘今日劍指竹北市長鄭朝方，表示鄭朝方被新竹鄉親譏為「林智堅2.0」，真是毫無違和...

影／江啟臣幕僚陪比亞迪高層餐敘 王淺秋：被故意設局

媒體人王淺秋今天晚上前往豐原樂天宮為立法院副院長江啟臣站台宣傳反罷免。她表示，江啟臣幕僚日前被拍到與比亞迪高層餐敘是被故...

藍白合反罷免 蔡壁如「美課我20%關稅」：823再給賴清德一次教訓

第二波立委罷免8月23日投票，民眾黨前立委蔡壁如今晚為台中二選區國民黨立委顏寬恒反罷免晚會站台，展現藍白合氣勢。蔡壁如說...

大咖站台！江啟臣豐原團結造勢晚會 韓國瑜、胡志強現身強力助講

立法院副院長江啟臣今晚在豐原樂天宮舉辦團結造勢晚會，請來立法院長韓國瑜、前台中市長胡志強等大咖助講，邀請大家一起站出來，...

呼籲罷免投不同意 謝龍介指最擔心賴總統「做1事」：覺得在野黨有理

第二波立委罷免8月23日投票，藍委謝龍介今晚為中二選區藍委顏寬恒反罷免晚會站台時說，「罷免投票不同意，一人一萬等領錢」。...

公審親情？青鳥女兒掌摑父親逼表態 館長怒轟社會被綠營撕裂

館長陳之漢今天到南投縣鹿谷鄉，為國民黨立委游顥站台，館長痛批民進黨讓台灣社會對立加劇。一名70歲的父親向青鳥成員女兒自稱...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。