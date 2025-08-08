【專家之眼】第二波罷免戰鼓動地來 反罷陣營步步為營

雖然第一波罷免的反罷方，在各方意料之外達成24+1：0佳績，而第二波罷免之所以延到八月才辦，是因為被鎖定罷免的立委實力更強，罷團連署不順所致，看來反罷免似乎更容易達成全勝成績。但從目前跡象顯示，綠營正吸取第一波罷免教訓重整旗鼓，未來在特定區域，大戰可期。

在第一波罷免失敗後，賴清德總統就已預示了堅持下去的態度。他以黨主席身分，在首波罷免結束後的黨中常會發言；而以經驗及政治理性角度分析他談話，賴的堅持對第二波罷免來說，儘管成功機率低，但罷掉其中一兩席並非全無可能，賴準備再賭一把。

首先，賴主席說，「我要承擔所有批評，也要向所有投入的公民團體與支持者，深深致上歉意。」外界多數人應該無法看到他的承擔。畢竟他不是對多數群眾在乎的錯誤政策或分裂社會道歉；而他同意祕書長的請辭，也應會讓人覺得奇怪：如果罷免與民進黨無關，為何黨秘書長要辭職？而此似乎只代表了辭職者承擔失敗的批評，是賴的替罪者。

其次，賴提到台灣正面臨內外多重挑戰，無論是極端氣候的衝擊、國際經貿的變局，或是來自威權的壓迫。但交付給黨代理秘書長的任務，卻只有兩項：在災區協助人民復原，在罷區陪伴公民前行。

把這兩件事擺在一起，看似不奇怪，但從執政黨責任與作風分析，卻又處處透著奇怪。奇怪之一在明知有那麼多挑戰，為何執政黨只做這兩項？奇怪之二是理論上，協助災區人民任務與搞罷免，這兩件事應該不互斥？但不少人批評南部災情已經過了兩週，幸虧是罷免失敗，賴政府才有時間想到災區還有許多事情需要幫忙，遲至第一波罷免結束後才展開救災行動。

第三，既然是如此道歉並提出任務，綠營將繼續推動八月二十三日的罷免投票，就變成順理成章了，賴提到民進黨將會全力支援公民團體，我們應可預期之前傾全黨之力針對特定目標選舉、補選的模式將會再現。

目前已看到綠營彌補第一波罷免協調與組織戰不足之處。已有黨內人士指出，準備在罷免區域推舉人選，以對手之姿讓民眾評選。外界將來可以觀察這個「對手」是罷團還是綠營地方要角推人出來，如果要認真搞組織戰，那就應該是後者出面，而為了鼓勵此人，在未來地方選舉或者補選時，就會是他們披掛上陣。

至於在協調方面，綠營中央說要組成DPP陸戰應援隊，協調全國各地立委、黨公職、議員接力到罷區，協助公民團體強化基層陸戰。如果不是由罷區當地的黨公職、議員出面協調，比較不容易看到如何強化基層陸戰？反之，這就會是以協調攻擊節奏，達成空戰文宣效果為目的。

上述以全黨政之力組織協調，針對特定區域目標模式，過去剛好就在中部執行並收實效。而只要可以破蛋，賴還是能宣稱罷免成功。畢竟在難度更高地區把藍營立委拉下馬，這能顯示領導人的決心與遠見；而如果失敗，本來就在大家預期之內，不會有更糟的結果了。由此推論，對賴個人而言，堅持罷免比不堅持要好。因此，第二波罷免將能看到綠營黨政全力出手景象。

綠營全力投入局面讓人省思：當初美言的人民罷免權利、公民獨立精神還剩下多少？協調各地公職到罷區強化基層陸戰，有沒有行政不中立問題？而對個別黨派而言，或許還有求勝機會，就算失敗，政客有任期保障，也能再找機會重整旗鼓，但分裂的國家社會如何修補？對外危機如何安全度過？都有待負責任的政治人物與成熟公民思考當前體制文化的運作問題。

