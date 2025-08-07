罷免失敗是民意展現？台聯：不應錯讀為親中勢力勝利

快訊

中央社／ 台北7日電

台聯黨主席周倪安今天說，選民對內政缺失的敏感度高於國際局勢緊張，726大罷免失敗，如關稅、風災救援處理，都可檢討是否影響罷免結果；罷免固然是民意的展現，但罷免失敗不應該錯誤及簡化解讀為台灣民意是親中勢力勝利。

台聯透過新聞稿表示，726大罷免結束後，許多國際媒體及前總統馬英九在內的親中人士解讀，台灣民意向親中靠攏，甚至出現要求總統賴清德向中國卑躬屈膝的見解。台聯黨認為，這類言論顯然是借題發揮，想引導執政黨步入歧途。

周倪安說，罷免固然是民意的展現，罷免失敗的原因，向來需要「候選人」為主體的政治行動，在以藍營政治人物為主角，而缺乏「對手戲」的政治舞台上，罷免一方的論述當然難以開展。這是罷免戰在過去歷史經驗裡，對被罷免者有先天利多的特性。

周倪安認為，遍查執政黨所引起的民怨，諸如勞動部變相延續巴氏量表、環境部浪費公帑擴增男女混合廁所等左傾政策；不分區立委推動反歧視法，已讓許多本土選民感到憂心、憤怒，中間選民感到反感。短期事件如關稅、風災救援的處理，都可檢討是否影響罷免結果。

周倪安說，但將罷免失敗歸咎於人民不再抗中，這並非正確的解讀。中共灰色作戰襲擾以及對台灣各項國際參與的打壓，乃至於無故扣押台灣人的暴行，近年來越來越嚴重，沒有一個生活在自由民主環境的台灣人能接受。

周倪安表示，選民對內政方面的缺失，敏感度高於國際局勢的緊張，這是政治的現實；但正是基於此定律，台聯黨認為，罷免失敗不應該錯誤及簡化解讀為台灣民意是親中勢力勝利。

