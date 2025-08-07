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竹縣第2選區罷免案 藍白、綠開戰

聯合報／ 記者郭政芬／新竹報導
新竹縣國民黨立委林思銘會同藍白兩黨青年代表站路口，呼籲第二選區民眾「反惡罷、護思銘」，強調要以選票反制惡意罷免的風氣。圖／立委林思銘辦公室提供
新竹縣國民黨立委林思銘會同藍白兩黨青年代表站路口，呼籲第二選區民眾「反惡罷、護思銘」，強調要以選票反制惡意罷免的風氣。圖／立委林思銘辦公室提供

新竹縣第2選區立委林思銘罷免案23日投票，支持與反對罷免方展開街頭熱戰，林思銘會同藍白青年站路口街講，直指罷免是打壓監督勢力，民進黨不分區立委范雲與新竹縣黨部則深入地方開說明會，批林思銘立院表現不佳，藍綠白全面動員「開戰」。

林思銘前天與國民黨前副發言人賴苡任、民眾黨新竹黨部副主委林碩彥的秘書李心然、竹北市民代表彭竣志及新竹縣青年志工服務協會，上街頭站路口反罷免。

林思銘說，罷免案為毫無正當性的政治操作，目的在打壓監督勢力，「不是我不認真，是民進黨怕被監督，選輸就想翻桌。」並強調這場罷免既勞民傷財，又撕裂社會團結，呼籲選民以選票反制惡意罷免風氣。

民進黨立委范雲與新竹縣黨部前晚舉辦「823新竹要光明」北埔場說明會，號召鄉親用罷免下架不適任的立委。圖／民進黨新竹縣黨部提供
民進黨立委范雲與新竹縣黨部前晚舉辦「823新竹要光明」北埔場說明會，號召鄉親用罷免下架不適任的立委。圖／民進黨新竹縣黨部提供

支持罷免的民進黨立委范雲前晚到北埔舉辦「823新竹要光明」說明會，直指林思銘在立院表現低落，出席率與質詢率皆為倒數，違背客家人勤懇精神，「連會都不去開，要怎麼守護新竹？」

民進黨新竹縣黨部主委鄭朝方說，已責成新竹縣全體黨公職「不分選區、全力協助」罷免團體，已有多位中央與地方的立委、議員將投入罷免林思銘行列，呼籲用選票為新竹縣的未來發聲。

罷免

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