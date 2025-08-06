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備戰823第二波罷免 民進黨將成立陸戰應援隊

中央社／ 台北6日電
823第二波罷免，民進黨將組成DPP陸戰應援隊。示意圖。圖／聯合報系資料照片
823第二波罷免，民進黨將組成DPP陸戰應援隊。示意圖。圖／聯合報系資料照片

823第二波罷免民進黨將組成DPP陸戰應援隊。發言人吳崢今天表示，中央黨部已協調黨部各部門進駐，並與罷團建立直接聯繫管道，包括黨部直接支援，協調全國各地立委、黨公職、議員接力到罷區，協助公民團體強化基層陸戰。

民進黨今天召開中常會，先前主張撤回罷免的立委王世堅被媒體詢及是否會再建議黨主席賴清德。他回應，有建議過就好了，賴清德有智慧、分析和判斷，風波過了就算了，一天70、80通電話騷擾，說實在真的不好。

媒體詢問外界解讀他是為爭取2026台北市長選舉提名，王世堅強調，根本從來沒有想過參選市長，他從政20年來的理念主張前後一致、表裡如一，說沒有就是沒有，從來沒有這樣的打算，要選的人去選，他已被汙衊太多回。

面對823第二波罷免投票，民進黨發言人吳崢今天在中常會會後記者會受訪表示，中央黨部已協調黨部各部門進駐，並與罷團建立直接聯繫管道。

吳崢轉述，民進黨代理秘書長何博文在中常會提到，民進黨將組成DPP陸戰應援隊，包括黨部直接支援，協調全國各地立委、黨公職、議員接力到罷區，協助公民團體強化基層陸戰與巷戰。

823當天除了7區罷免案，還有核三重啟公投。民進黨立委林俊憲在中常會受訪表示，民進黨中央比較著重罷免論述，可能導致支持者不知道823還有核三重啟公投。

林俊憲認為，核三重啟公投主要是讓民意做決定，核能議題在台灣討論非常久，要不要廢核三也不是最近才出現的題目，大部分民眾心裡都有定見；擁核、反核，大家都很清楚，「我們對民眾的選擇有信心」，台灣反核的民意還是占絕大多數。

罷免 吳崢 中常會 民進黨 何博文 賴清德 王世堅

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