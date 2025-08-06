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成大教授自稱「亦師亦友」挺罷免 游顥辦打臉：無交情

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
成大政經所教授梁文韜投入罷免國民黨立委游顥行動。圖／取自梁文韜臉書
成大政經所教授梁文韜投入罷免國民黨立委游顥行動。圖／取自梁文韜臉書

第二波大罷免持續，成大政經所教授梁文韜投入罷免國民黨立委游顥行動，並自稱與游顥「曾經亦師亦友」。游顥辦公室回應，梁文韜偏激鼓吹台獨，也是民進黨御用學者，兩人並無交情，如此自稱「恩師」無非是為罷免包裝虛假正當性，應向游顥的成大恩師指導教授是楊永年老師道歉。

梁文韜不只今上午在中興新村圓環舉旗當罷免國民黨立委馬文君、游顥志工，批藍白立委通過濫發現金法案，執政的地方政府卻又說不能發，雙重標準搞亂國家。在臉書社群上也積極宣傳「去游除垢」，多則貼文並標注「跟游顥同學說故事」、「曾經亦師亦友，勸你早日回頭是岸...」等。

游顥立委辦公室主任陳姸馨回應，游顥與梁文韜並無任何交情，梁文韜自稱「恩師」無非是為罷免行動包裝虛假正當性。游顥在成大恩師指導教授是楊永年，至今游顥仍與楊永年教授一同在南投推動防災救災、照顧南投。

陳姸馨指出，梁文韜長期在校園偏激鼓吹台獨，也是民進黨御用學者，早已背離學者應有的風骨與中立，如今又攀親帶故，自稱與游顥關係密切，演出「老師批評學生」的標準罷團鄉土拔辣劇，實為惡意誤導輿論，損害學術尊嚴，請梁文韜去向游顥的恩師楊永年道歉。

陳姸馨批評，這場罷免充斥政治操弄與情緒煽動，無視游顥在地的實質付出，游顥會堅守崗位，拒絕惡意打壓，持續為鄉親打拚、為南投發聲。

罷免 游顥 成大 國民黨 民進黨 馬文君

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