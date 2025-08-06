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「納粹」攻防不斷…羅智強批造謠喊告 苗博雅回擊：濫用司法

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
國民黨立委羅智強與社民黨議員苗博雅因八炯納粹爭議，意外又槓上，羅今天還告苗，痛批其造謠。苗博雅下午出面反擊，她所言都是有證據，痛批羅又在胡鬧亂告人。記者洪子凱／攝影
國民黨立委羅智強與社民黨議員苗博雅因八炯納粹爭議，意外又槓上，羅今天還告苗，痛批其造謠。苗博雅下午出面反擊，她所言都是有證據，痛批羅又在胡鬧亂告人。記者洪子凱／攝影

國民黨立委羅智強社民黨議員苗博雅八炯納粹爭議，意外又槓上，羅今天還告苗，痛批其造謠。苗博雅下午出面反擊，痛批羅又在胡鬧亂告人，她所言都是有證據，反到羅被揭發後光速切割國民黨青年，痛批羅是立法院最愛濫用司法、最愛亂告立委。

閩南狼日前踢爆，過去戰友八炯走向極端、操弄群眾情緒，甚至模仿納粹煽動民意，更揭露八炯曾私下傳Line的訊息，正在研究納粹、操控群眾情緒，還說想革命找一個群體變成猶太人，甚至發起煽動，引起群起撻伐。

該事件也意外引發羅智強、苗博雅戰火。羅先指控苗第一時間未撻伐，未料苗反指控羅智強先前曾聲援，穿納粹裝、比納粹手勢的國民黨青年，痛批「雙面小強」。羅今天指控，苗蓄意扭曲事實、混淆視聽、欺騙大眾，要求苗道歉，否則將提告。

苗博雅下午受訪表示，今年4月15號，國民黨青年宋建樑，因涉及死人連署案他扮納粹，而羅智強17號的時候就號召群眾包圍地檢署門口，控訴司法已死、辦藍不辦綠，政府要殲滅在野黨，這些都是有證據畫面的，現在竟然假裝忘記有出來聲援。

苗博雅說，過去在聲援的時候，羅是整個包裹聲援，從來沒講過只聲援他的助理不包括其他人，現在被她揭發又不敢承認，光速切割還告人，「這種胡鬧的立為我們能怎麼辦？」雖然立委有言論免責權，但成天正式不幹亂告人，也是成為社會亂源，乾脆建議他提案刑法增設一條叫做立委誣告罪，但他可能不敢，「因為他就是立法院最愛濫用司法資源、最愛亂告立委。」

罷免 八炯 國民黨 羅智強 閩南狼 社民黨 苗博雅

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