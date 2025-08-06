快訊

客人變傻子？日本仙台牛舌800日圓「竟是賣豬舌」 網曝攤商宰客暗黑手法

AI新時代／搶挖聲音金礦！語音辨識掀百億商機爭奪戰

把爸爸媽媽還來！日本「原爆詩人」的血淚控訴

竹縣罷免戰開打！藍白街頭挺林思銘 綠營偕罷團催票拚下架

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
民進黨立委范雲與新竹縣黨部昨晚舉辦「823新竹要光明」北埔場說明會，號召鄉親用罷免下架不適任的立委。圖／民進黨竹縣黨部提供
民進黨立委范雲與新竹縣黨部昨晚舉辦「823新竹要光明」北埔場說明會，號召鄉親用罷免下架不適任的立委。圖／民進黨竹縣黨部提供

第二波罷免投票將於8月23日登場，新竹縣立委林思銘成為此次焦點。藍綠雙方近期全面動員，支持與反對罷免的聲音在地方交鋒，林思銘與藍白青年站路口街講，民進黨立委范雲與竹縣黨部則深入地方開說明會，雙邊街頭熱戰開打。

國民黨籍立委林思銘昨與藍白兩黨青年代表站上街頭，包含國民黨前副發言人賴苡任、民眾黨新竹黨部副主委林碩彥的秘書李心然、竹北市民代表彭竣志以及新竹縣青年志工服務協會，共同上街頭站路口。

林思銘表示，罷免案為毫無正當性的政治操作，目的在打壓監督勢力，「不是我不認真，是民進黨怕被監督，選輸就想翻桌。」並強調這場罷免既勞民傷財，又撕裂社會團結，呼籲選民以選票反制惡意罷免風氣。

此次，也同步宣講「重啟核三公投」議題，主張從能源安全角度出發，應理性面對核能選項，不能再讓台灣陷入缺電與高碳排的雙重風險。

然而，支持罷免的民進黨與罷團則持不同觀點。民進黨立委范雲昨晚在北埔舉辦「823新竹要光明」說明會，直指林思銘在立院表現低落，出席率與質詢率皆為倒數，批評其違背客家人勤懇精神。她強調：「他連會都不去開，要怎麼守護新竹？」

對於公投案，范雲強調延役即是重啟，指核三已停止運轉，40年使用期限早已過，不但位於地震帶，核廢料亦無處去，風險與成本皆高，呼籲選民投下「不同意」核三公投票。

民進黨新竹縣黨部主委鄭朝方表示，罷免倒數18天，為凝聚更多支持的力量，他也責成新竹縣全體黨公職，不分選區、全力協助竹二，已有多位中央與地方的立委、議員即將投入竹二，呼籲用選票為新竹縣的未來發聲。

罷團呼籲，新竹應選出更好的人，志工一年來，風吹日曬雨淋，如今只差大家去投下「同意罷免」。志工們自己拚命，是想要繼續守護新竹這個家園，邀請所有選民一起守護竹縣美好的一切。

新竹縣國民黨立委林思銘與藍白兩黨青年代表，共同站路口呼籲第二選區民眾「反惡罷、護思銘」，強調要以選票反制惡意罷免的風氣。圖／立委林思銘辦公室提供
新竹縣國民黨立委林思銘與藍白兩黨青年代表，共同站路口呼籲第二選區民眾「反惡罷、護思銘」，強調要以選票反制惡意罷免的風氣。圖／立委林思銘辦公室提供

罷免 林思銘

延伸閱讀

罷團街頭宣講促投同意票 林思銘辦反罷說明會

新竹縣藍白合起手式？雙方會晤達共識 全力支持立委林思銘

轟罷團重複造謠 林思銘：不再陪演政治操作鬧劇

藍白合持續推進 黃國昌拍片為新竹藍委林思銘反罷

相關新聞

【重磅快評】開船撞冰山 賴總統寧願當「孤．勇者」？

美國對台灣20％關稅明天上路，成為民進黨「抗中保台」的一大諷刺。值此關鍵時刻，美國國務院前資深顧問惠頓撰寫專文「台灣如何...

影／停止大罷免說法遭圍剿 王世堅：該說的話還是要說

民進黨今天在黨中央舉行中常會，日前發表停止大罷免一說引發風波的中常委王世堅，今天也來到黨中央出席與會。

竹縣罷免戰開打！藍白街頭挺林思銘 綠營偕罷團催票拚下架

第二波罷免投票將於8月23日登場，新竹縣立委林思銘成為此次焦點。藍綠雙方近期全面動員，支持與反對罷免的聲音在地方交鋒，林...

遭苗博雅指力挺納粹青年 羅智強：不道歉就提告

台北市議員苗博雅昨指控，國民黨立委羅智強違法包圍地檢，力挺崇拜納粹的國民黨青年宋建樑。羅智強今天上午指出，苗博雅造謠，他...

硬推823罷免！ 許淑華轟賴清德「開船撞冰山」不顧2300萬人

南投縣長許淑華表示，民進黨在726罷免戰失利後未見反省，賴清德總統還積極發動823罷免。她直言，民眾以用選票表達對大罷免...

苗博雅控羅智強「雙面小強」 藍營批惡意扭曲才該改名「苗造謠」

藍委羅智強昨痛批社民黨議員苗博雅，面對網紅八炯私下發表仿效納粹方式煽動群眾行動言論未第一時間發聲，當初甚至還參與兩人主辦...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。