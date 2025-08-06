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【重磅快評】開船撞冰山 賴總統寧願當「孤．勇者」？

聯合報／ 主筆室
美國對台灣20％關稅明天上路，美國前資深顧問惠頓撰文，直指賴清德總統對美路線嚴重錯誤。圖／聯合報系資料照片
美國對台灣20％關稅明天上路，美國前資深顧問惠頓撰文，直指賴清德總統對美路線嚴重錯誤。圖／聯合報系資料照片

美國對台灣20％關稅明天上路，成為民進黨「抗中保台」的一大諷刺。值此關鍵時刻，美國國務院前資深顧問惠頓撰寫專文「台灣如何失去川普」，劍指賴政府對美路線嚴重錯誤；面對內外交迫，賴總統仍執意推動823大罷免，南投縣長許淑華痛斥賴總統就像「開船撞冰山」，自認是能衝過冰山的「孤勇者」，不顧船上2300萬人的安危。

蔡政府主政時，民進黨最愛吹噓台美關係「堅若磐石」，如今川普政府和台灣關係如同「飛沙走石」，賴政府竟成台美關係的絆腳石。惠頓身為川普和小布希政府的外交專家，他撰文批評副總統蕭美琴的外交作為與川普政府格格不入，質疑她長期押寶民主黨前總統拜登、親近華府左派智庫，反而疏遠共和黨，賴政府聲稱她是「華府最具影響力大使」，可謂荒謬至極。

此外，惠頓也指出，台灣駐美代表處自今年5月起，以每月6萬美元雇用「親川普」的遊說公司，台灣這種「花錢買人脈」做法，對川普陣營是一種侮辱；更關鍵的是，賴總統不像前總統蔡英文在第一時間努力致電恭賀川普當選，而只給一紙不痛不癢的表面形式賀電，讓川普質疑賴毫無誠意改善關係。賴政府種種外交失策，導致台美關係每況愈下，台灣最終成為對等關稅的受害國之一。

不只惠頓點出了問題，幾個指標也可看出事有蹊蹺。美國在台協會（AIT）理事主席從今年1月懸缺至今，通常是繼任者確認後才宣布新人事，這次卻罕見先宣布前主席羅森伯格離職後就懸缺至今約8個月，繼任人選將是重要指標；華府「疑賴論」揮之不去，台灣駐美代表人事多次傳出異動消息，空穴不來風，顯示台美關係詭譎多變。

賴總統雖然宣布明年國防預算將達到GDP的3％以上，但距離川普目標值10％還有一大段距離，今年10月19日登場的「美台國防工業會議」將是重頭戲，照慣例台灣將由國防部副部長率領朝野代表出席，屆時台美出席層級、會談議題等，將牽動雙方關係未來走向，比嘴巴喊喊的台美關係或抗中保台更務實。

美國心知肚明，賴政府極度壓縮兩岸關係，把台灣逼到只剩親美一個選項；除了台積電、大量採購農產品，台灣對美國幾乎沒有喊價籌碼，川普已經吃定賴清德，台灣硬是比日、韓還高的20％關稅，這是川普的手腕，更是對賴總統的一大警訊。

內外倥傯、天災人禍，台灣逐步走上「國際孤立、內政對抗」險路，眼看冰山當前，賴清德仍下令823大罷免總動員，全黨要與罷團同行，以為可以扳回一城；賴總統所謂「更大的民主」，就是無視726大罷免、大失敗的後果。

古代帝王常自稱「孤」，賴總統一意孤行、勇往直前，寧願要當「孤．勇者」，即使與主流民意逆向而行，也在所不惜。

罷免 關稅 川普 賴清德

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